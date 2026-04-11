Congo-Brazzaville: Diaspora - Norbat de Paris reçu à l'ambassade du Congo en France

Norbat de Paris, figure de proue de la diaspora culturelle congolaise en France, a été reçu, le 10 avril, en audience à l'ambassade du Congo à Paris.

Accompagné de son Manager Anaclet La Couronne, Norbat de Paris a franchi les marches de la "Maison commune", expression consacrée pour désigner le siège de l'ambassade du Congo à Paris, où il a été tout d'abord reçu par l'ambassadeur, Rodolphe Adada, pour les civilités d'usage, avant de poursuivre par une séance de travail avec le ministre conseiller, Armand Rémy Balloud-Tabawé, et Larissa Ondzie Ongogni, conseillère à la diaspora.

Il a été déterminé à exprimer son patriotisme et surtout à prôner "le vivre ensemble", maître mot du voeu le plus ardent de ses propos à cette audience. Tout le long des échanges, il s'est employé à faire passer ce message.

C'est le même qu'il prône au sein de la diaspora, notamment auprès des jeunes lorsqu'il les encourage à entreprendre afin de garantir leur épanouissement socio-professionnel. Et, d'ailleurs, il a rappelé que les premières paroles de son opus "N'goma ya la Sape", actuellement dans les playlist, font place à la paix par le biais de la culture congolaise. Autre rappel, c'est celui d'avoir été parmi les artistes invités au concert de la paix de Roga Roga au Zénith de Paris.

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Sur la place de Paris, Norbat de Paris s'est exprimé en ces termes : « Nous nous inscrivons résolument dans une dynamique de mobilisation collective visant à consolider la paix, renforcer la cohésion et, fédérer les filles et les fils de la diaspora congolaise en parfaite adéquation avec la vision d'unité et du rassemblement portée par le président réélu, Denis Sassou N'Guesso ».

À ce jour, selon les spécialistes, Djo Balard et Norbat de Paris, roi du shopping de juin 2015, constituent les deux leaders incontestés de la Sape. En ce qui le concerne, Norbat de Paris est créateur de contenu et se positionne comme un « pacifiste » et un leader d'opinion cherchant à unir les Congolais et à valoriser la culture. En tant qu'artiste, sollicitant au passage un éventuel appui institutionnel, il compte réaliser plusieurs projets culturels en République du Congo.

« La République du Congo, notre cher beau pays et notre patrimoine commun, a besoin de toutes ses filles et tous ses fils pour son développement, un développement tous azimuts », a répondu le ministre conseiller à son hôte du jour.

Et de rappeler que « chacun de nous dans sa sphère d'activité, sportive, culturelle, associative et bien d'autres secteurs, devrait se considérer comme un ambassadeur, un porte-étandard et un fervent défenseur des intérêts du Congo » et, paraphrasant l'ambassadeur Rodolphe Adada, il a ajouté que « les portes de "la Maison commune" sont largement ouvertes aux compatriotes ».