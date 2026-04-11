Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La réunion des prix des bruts produits au premier trimestre tenue à Pointe-Noire

Débutés le 8 avril, les travaux de la réunion des prix des hydrocarbures bruts produits au Congo et commercialisés au premier trimestre se sont achevés le 10 avril, à Pointe-Noire, sous la houlette de Bruno Jean Richard Itoua, ministre des Hydrocarbures, accompagné des représentants des sociétés pétrolières et des experts.

Les moyennes trimestrielles pondérées aux productions des différentes qualités sont les suivantes :

Pour le Djeno Mélange : 80,624 dollars par baril avec un différentiel de -4,231 dollars par rapport au Brent daté ;

Pour le Nkossa Blend : 82,351 dollars par baril avec un différentiel de -1,929 dollars par baril par rapport au Brent daté ;

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le Yombo : 75,945 dollars par baril avec un différentiel de -4,966 dollars par baril par rapport au Brent daté ;

Pour le Nkossa-Butane : 54,087 dollars par baril avec un différentiel de 1,475 dollars par baril par rapport aux cargaisons de Butane North West Europ(NWE) ;

Pour le Nkossa-Propane : 26,671 dollars par baril avec un différentiel de 1,618 dollars par baril par rapport aux cargaisons de Propane MONT BELVIEU.

La moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures au premier trimestre 2026 est de 79,640 dollars par baril, avec un différentiel trimestriel de -3,709 dollars par baril.

Clôturant les travaux, le ministre des Hydrocarbures a signifié que le premier trimestre 2026 envoie un message clair dans un monde plus incertain, les choix de politique énergétique doivent être encore plus cohérents, plus rigoureux, et plus stratégiques.

«Nous ne devons pas subir les évolutions du marché international, nous devons les lire, les anticiper, et en tirer les conséquences pour la défense de l'intérêt national. Notre responsabilité commune est de faire en sorte que les ressources pétrolières et gazières du Congo continuent d'être un moteur de stabilité budgétaire, un appui à une croissance diversifiée, durable, pérenne et résiliente, un socle pour l'industrialisation et un instrument de souveraineté nationale », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Grégoire de Courcelles, directeur général de Perenco, a rappelé que dans un environnement marqué par les tensions au Moyen Orient, il appartient aux sociétés pétrolières de rester concentrées sur ce qu'elles maîtrisent, notamment la performance de leurs opérations, la maîtrise de leurs coûts et le développement de leurs projets créateurs de valeur sur le long terme. « L'année 2026 est marquée par une dynamique industrielle soutenue, pour Congorep et Perenco Congo et leurs partenaires », a-t-il fait savoir.

Précisons que cette réunion a été organisée par les sociétés Perenco et Congorep. La prochaine est prévue du 8 au 10 juillet prochain et sera organisée par la société Trident Energy Congo.