Afrique: MMA - Moustapha Diakhaté champion des light-heavyweights à l'ARES 40

Dakar — Le combattant sénégalais Moustapha Diakhaté a pris sa revanche sur le Français Paulin Begai dans la nuit de vendredi à samedi, en s'imposant avec autorité au terme de cinq rounds intenses, décrochant la ceinture des lourds-légers "light heavyweights" à l'ARES 40, compétition organisée par l'ARES Fighting Championship, en France.

Diakhaté a su imposer son rythme lors de ce combat, prenant le dessus sur Begai dans les phases clés, avant de sceller sa victoire sous les acclamations du public. Ce succès confirme la montée en puissance du Sénégalais sur la scène des Arts martiaux mixtes (MMA, en anglais)

Cette victoire revêt également un goût particulier pour lui, puisqu'il prend sa revanche après une précédente confrontation perdue face au même adversaire. Avec ce succès, il devient le nouveau champion des poids mi-lourds de l'ARES.

Un autre combattant sénégalais, Adama Diop, alias "Blindé", s'est illustré sur la scène mondiale à Johannesburg en devenant champion des poids lourds de l'EFC (Extreme Fighting Championship) des MMA.

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Il a détrôné le Congolais Matunga Djikasa, à l'issue d'un KO technique TKO, au deuxième round.

Ce succès vient confirmer sa progression, après un précédent titre remporté face au Français Prince Aounallah, en janvier dernier.

Le lutteur Oumar Kane, dit "Reug Reug", était devenu le premier Sénégalais champion du monde des poids lourds de ONE Championship, en novembre 2024, après avoir mis fin à l'invincibilité du Russe Anatoly Malykhin.

Le combattant russe, 36 ans à l'époque, évoluait depuis huit ans dans le MMA. Il est le premier lutteur de l'histoire du MMA champion du monde des poids légers, moyens et lourds.

Ces performances constituent des résultats majeurs pour le MMA sénégalais, qui continue de se faire une place importante sur la scène internationale.