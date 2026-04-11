Ethiopie: Les chefs religieux chrétiens exhortent les fidèles à célébrer Pâques dans un esprit d'unité et de partage

Addis-Abeba — À l'occasion de la fête de Pâques, les chefs religieux chrétiens en Éthiopie ont appelé les fidèles à vivre cette célébration dans un esprit de fraternité, de solidarité et de générosité.

Dans leur message commun, ils ont souligné l'importance de promouvoir les valeurs traditionnelles éthiopiennes de partage et de cohésion sociale durant les festivités pascales.

Le patriarche de l'Église orthodoxe Tewahdo éthiopienne, sa sainteté, Abune Matias, a mis en avant la signification spirituelle de Pâques, exhortant les croyants à traduire leur foi en actes concrets de bonté et de charité.

Il a également insisté sur la nécessité d'incarner les principes de droiture et d'intégrité, tout en faisant preuve de résilience face aux défis actuels.

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De son côté, l'archevêque de l'Église catholique éthiopienne, le cardinal Birhaneyesus Surafel, a appelé les fidèles à mettre en pratique les enseignements divins, en oeuvrant pour la paix et l'amour au sein de la société, et en rejetant toute forme de haine ou de division.

Il a notamment souligné l'importance d'apporter un soutien accru aux plus démunis.

Pour sa part, le révérend Dereje Jenberu, président du Conseil des Églises évangéliques d'Éthiopie, a pour sa part rappelé que la résurrection symbolise l'amour profond du Créateur pour l'humanité.

Il a encouragé les croyants à privilégier le pardon, l'unité et l'espérance, affirmant que cette fête marque le triomphe de l'amour sur la haine et de la vie sur la mort.

En outre, les responsables religieux ont adressé leurs voeux à l'ensemble des chrétiens, souhaitant que cette célébration de Pâques soit placée sous le signe de la paix, de la joie et du vivre-ensemble.