Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed met en avant la persévérance et la détermination dans son message à l' occasion de la fête de Pâques

Addis-Abeba — À l'occasion de la fête de Pâques, le Premier ministre Abiy a adressé ses voeux aux chrétiens, rappelant la portée symbolique de cette célébration, marquée par le triomphe de la vie sur la mort et de l'espoir sur le désespoir.

Dans son message, le premier ministre Abiy a souligné que Pâques incarne la promesse ultime de la vie après la mort, à travers la résurrection du Christ et la rédemption de l'humanité.

Évoquant le contexte national, il a indiqué que l'Éthiopie traverse une période difficile mais temporaire, jalonnée de défis susceptibles d'entraver son progrès.

« Toutefois, nous avançons avec la certitude qu'après la Passion vient la Résurrection, et qu'au-delà des épreuves se trouve la réussite », a-t-il révélé.

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S'appuyant sur le récit biblique, le Premier ministre a décrit plusieurs attitudes humaines face à l'épreuve : les déterminés, les confiants, les hésitants et les désespérés.

Il a salué la fermeté de ceux qui restent engagés, mettant en lumière leur capacité à défendre la vérité malgré les obstacles et les rumeurs.

Faisant le lien avec la situation actuelle, il a observé que certains Éthiopiens font preuve de résilience et acceptent les sacrifices du changement, tandis que d'autres cèdent au doute ou perdent espoir face aux difficultés.

Il a en outre appelé les indécis à s'impliquer davantage dans la construction nationale.

Le Premier ministre a affirmé que l'Éthiopie vit déjà une forme de « résurrection », se libérant progressivement des contraintes du passé pour s'orienter vers un avenir prometteur.

Selon lui, le pays s'engage désormais sur la voie du renouveau et de l'émancipation, tournant la page des périodes de souffrance.

Il a également mis en avant les élections prévues en mai comme une étape déterminante du processus démocratique, soulignant que, comme toute transformation majeure, la démocratie exige patience et efforts.

« Aucun pays ne construit sa démocratie sans difficultés. La prospérité et la démocratie reposent sur la persévérance. Nos prédécesseurs ont triomphé grâce à leur endurance et leur détermination », a-t-il rappelé.

Enfin, le premier ministre Abiy Ahmed a encouragé les Éthiopiens à croire en leurs capacités collectives, affirmant que la force du peuple permettra de vaincre la pauvreté, tandis que la patience ouvrira la voie à une démocratie durable.