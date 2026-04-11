Djibouti: Guelleh a affirmé avoir remporté une victoire écrasante lors de l'élection présidentielle djiboutienne

11 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Au pouvoir depuis 1999, le chef de l'État djiboutien a annoncé samedi matin, via son compte X, une victoire nette à l'issue du scrutin.

Selon des résultats préliminaires publiés par le ministère de l'Intérieur, il aurait obtenu 97,8 % des voix, entamant ainsi un sixième mandat. Son unique adversaire, Mohamed Farah Samatar, n'aurait recueilli que 2,2 % des suffrages.

Peu connu du grand public, Samatar n'a représenté qu'une opposition limitée face au président sortant. À 78 ans, Guelleh reste une figure politique majeure dans ce pays stratégique de la mer Rouge, situé dans la Corne de l'Afrique.

Ce résultat rappelle celui de l'élection de 2021, où il avait déjà dépassé les 97 % des voix. Il devrait également raviver l'attention des observateurs sur la vie politique et les processus démocratiques à Djibouti.

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