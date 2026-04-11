Sénégal: Projet « Naatal Sine-Saloum » - 300 millions de FCfa pour accompagner les entreprises

La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj), en partenariat avec l'Agence belge de coopération internationale (Enabel), a lancé, hier, vendredi 10 avril, à Dakar, le projet « Naatal Sine-Saloum ». D'un montant de plus de 300 millions de FCfa, il vise à accompagner 300 initiatives entrepreneuriales.

Dans le cadre du projet « Naatal Sine-Saloum », la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a procédé, hier, vendredi 10 avril, à Dakar, à la signature de convention de partenariat avec l'Agence belge de coopération internationale (Enabel). À travers ce partenariat, les deux institutions entendent concrétiser l'autonomisation des jeunes et des femmes entrepreneurs dans le Sine-Saloum, précisément dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick.

L'objectif est de contribuer à la résilience socioéconomique par la promotion d'une « croissance inclusive, sensible au genre et à l'emploi des jeunes », avec une attention particulière aux jeunes femmes. À terme, l'ambition est de promouvoir et renforcer la compétitivité d'au moins 300 entreprises, dont 50 % sont dirigés par des jeunes et des femmes dans les filières de l'aquaculture, du sel, de la transformation locale, du maraîchage et d'autres métiers innovants dans les régions du Sine-Saloum.

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Le projet « Naatal Sine-Saloum », d'une durée de 30 mois, dont 24 pour la mise en oeuvre et 6 pour le suivi, se chiffre à 327 millions de FCfa. Par ailleurs, 150 entreprises bénéficiaires seront accompagnées dans l'accès au financement avec 600 emplois créés dans ces entreprises bénéficiaires.

Selon Aïda Mbodj, déléguée générale à la Der/Fj, il s'agit, à travers ce partenariat, de soutenir l'émergence d'un tissu entrepreneurial solide, créateur de valeur et d'emplois décents. D'après elle, les missions de prospection, menées par ses équipes dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine, ont permis d'identifier plus de 350 entreprises à fort potentiel et prêtes à être accompagnées pour passer à l'échelle.

Ces résultats, a ajouté Mme Mbodj, témoignent du dynamisme entrepreneurial des territoires du Sine-Saloum. Pour elle, les antennes départementales de la Der/Fj permettent d'être au contact direct des porteurs de projets et des réalités locales afin d'apporter des réponses adaptées, différenciées et efficaces qui peuvent constituer un gage de réussite pour la mise en oeuvre de ce programme.

Abou El Mahassine Fassi-Fihri, représentant Enabel au Sénégal, a souligné le rôle central des Pme dans la croissance économique du pays. Il a estimé que ce projet vient à son heure pour créer de nouveaux champions qui pourront porter le développement local. Il a fait savoir que ce partenariat avec la Der/Fj est l'un des plus stratégiques d'Enabel au Sénégal, car permettant l'accélération de la « Vision Sénégal 2050».