Sénégal: Négociations gouvernement / Syndicats d'enseignants - Des engagements fermes pour l'apurement du passif des accords

Les syndicats d'enseignants membres du G7, groupe le plus représentatif du secteur de l'éducation ont levé un coin du voile sur la séance de travail qu'ils ont eue avec le gouvernement, le mardi 7 avril 2026, de 16 heures à minuit. Sur nombre de points, le gouvernement s'engage à intégrer les échéances manquantes dans le protocole d'accord et à mettre sur pied un Comité technique sectoriel pour veiller à l'application stricte des engagements.

Une lueur d'espoir s'annonce pour une issue favorable concernant la crise scolaire liée à la grève des enseignants affiliés au G7, le cadre unitaire de syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation. Du moins si l'on s'en tient au compte rendu de la rencontre que le G7 a eue, le mardi 7 avril, avec le gouvernement jusque tard dans la soirée. La partie gouvernementale était représentée par les ministres de la Fonction publique, de l'Éducation nationale, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, ainsi que des représentants du ministère des Finances et de la Primature.

D'après le compte rendu effectué par Babou Diouf, secrétaire national aux revendications du Cusems, il a été convenu de la création d'un comité ad hoc d'ici fin mai 2026 pour auditer l'imposition des rappels, « avec un engagement de restitution en cas de surimposition avérée ».

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Le gouvernement s'est engagé à mettre à jour les données afin d'intégrer les « échéances manquantes et transmettre le projet révisé aux syndicats au plus tard le vendredi 10 avril 2026 ». Il en est de même concernant le « paiement de toutes les indemnités (Bac, Bfem, Cfee) dès la fin des épreuves grâce à la digitalisation ». Le gouvernement s'engage aussi à réviser les textes fixant les indemnités liées à l'examen du Cfee et des examens de la formation professionnelle. A ce sujet, il a été convenu de « prévoir une ligne spécifique dans le Fond d'appui aux examens et concours (Faec) pour la prise en charge de la supervision des examens par les inspecteurs ».

Une étude sur le système de rémunération

S'agissant de la gestion des carrières et statuts des décisionnaires, l'Etat annonce la mise en place d'un guichet unique pour diligenter le traitement des dossiers liés aux décrets n°2026-65 et n°2026-66 du 27 janvier 2026.

On peut citer également la poursuite des « programmes diplômants avec un démarrage effectif pour les instituteurs adjoints et maîtres contractuels dès les grandes vacances 2026 », tout comme le parachèvement du « processus de révision des textes des établissements de formation des formateurs au plus tard en juin 2027, en vue de mettre en place le dispositif qui permet le passage des Maîtres d'enseignement technique et professionnel (Metp) à un corps de la hiérarchie B2 ».

La source indique que l'Etat est en train de finaliser une étude sur le système de rémunération d'ici 2026 afin de corriger les iniquités constatées dans le traitement salarial. Le gouvernement s'engage aussi à livrer des titres de propriété et des parcelles (viabilisées ou non) au plus tard en décembre 2026 concernant la question de l'habitat.

Autant de points qui feront l'objet d'un « suivi par un Comité technique sectoriel (gouvernement, syndicats, Haut conseil du dialogue social) dès la signature du protocole d'accord. Les deux parties ont convenu d'une nouvelle rencontre, le lundi 13 avril à 15h pour poursuivre les discussions sur la base du texte amendé.