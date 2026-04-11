Sénégal: Pays-Bas - Vers un renforcement de la coopération dans des secteurs stratégiques

Les Pays-Bas entendent renforcer l'expertise locale sénégalaise dans plusieurs secteurs clés, notamment la gestion de l'eau, l'agriculture et le secteur maritime. C'est ce qui est ressorti, entre autres, d'une rencontre d'échanges entre l'ambassadrice des Pays-Bas à Dakar, Carmen Hagenaars, et des journalistes sénégalais, en prélude à la célébration de la fête du Roi le 27 avril prochain.

Les autorités néerlandaises ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le gouvernement sénégalais dans la réalisation de ses objectifs de développement, à quelques jours de la célébration de leur fête nationale.

Lors d'une rencontre avec la presse, hier, vendredi 10 avril 2026, l'ambassadrice Carmen Hagenaars, entourée de certains de ses collaborateurs, est revenue sur les actions menées dans ce cadre. La question de la souveraineté alimentaire figure parmi les priorités, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans les ambitions des autorités sénégalaises.

Pour la diplomate, les Pays-Bas, à l'image des autres membres de la Team Europe, mènent leurs interventions en réponse aux priorités exprimées par les pays partenaires. « Cette approche garantit le respect des priorités nationales et une meilleure appropriation des projets », a-t-elle rappelé.

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Dans cette dynamique, les partenaires néerlandais privilégient des ateliers techniques réunissant des experts, le partage d'expériences avec les producteurs locaux et la mise en place de modèles d'agriculture contractuelle. « Ces initiatives visent à renforcer la production locale, créer des emplois et réduire la dépendance aux importations », a souligné l'ambassadrice.

S'agissant du transfert de compétences et du développement local, la diplomate et ses collaborateurs ont mis en avant une approche consistant à encourager la présence d'entreprises néerlandaises au Sénégal afin de travailler directement avec les acteurs locaux. «Des programmes ont été mis en place pour former les producteurs, développer des projets agricoles communautaires et encourager la création d'entreprises locales. L'objectif est de garantir, à moyen et long terme, une production capable de répondre aux besoins des marchés local et international », ont-ils expliqué.

Sur le plan maritime, les autorités néerlandaises estiment que le Sénégal, avec le projet du port de Ndayane, dispose d'un potentiel stratégique important. L'expertise néerlandaise, notamment dans la construction et la réparation navale, pourrait contribuer à moderniser les infrastructures portuaires, améliorer le transport des marchandises et faciliter l'exportation des produits locaux.

La rencontre a également permis d'évoquer les initiatives visant à renforcer l'employabilité des jeunes.