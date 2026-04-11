Sénégal: Agression au Point-E - Un policier poignardé lors d'une interpellation à la « dent de la mer »

Un individu a été interpellé ce jeudi 9 avril 2026 par les éléments du Commissariat d'arrondissement du Point-E pour tentative de meurtre sur un agent de la force publique. Le suspect, surpris en flagrant délit de consommation de stupéfiants sur la corniche, a asséné plusieurs coups de couteau à un policier pour tenter d'échapper à son arrestation avant d'être neutralisé par le reste de la patrouille.

Selon un communiqué de la police, une intervention menée le 9 avril 2026 aux environs de 13 heures par la Brigade de recherches du Commissariat d'arrondissement du Point-E a viré à la violence. Les limiers, qui effectuaient une patrouille de routine dans le secteur rocheux dit de la « Dent de la mer », ont surpris un individu en train de consommer du chanvre indien avec deux autres acolytes.

La police rapporte que l'un des suspects a farouchement résisté à son interpellation. Au cours de l'empoignade, l'agent de police et le mis en cause ont chuté lourdement sur le sol accidenté. C'est à ce moment précis que l'agresseur, faisant preuve d'une détermination criminelle manifeste, a dégainé une arme blanche pour frapper à plusieurs reprises le fonctionnaire immobilisé au sol.

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La riposte immédiate et musclée des autres membres de l'équipage a permis de neutraliser l'individu et de mettre fin à l'agression. Sur les lieux, seule la manche du couteau de cuisine utilisé pour le forfait a été retrouvée, témoignant de la brutalité des coups portés. La victime, grièvement blessée, a été évacuée en urgence vers le centre de santé Gaspard-Camara pour recevoir des soins intensifs.

Lors de son interrogatoire dans les locaux de la police, le mis en cause est passé aux aveux complets. D'après la police, il a reconnu sans équivoque la matérialité des faits, justifiant son acte par une volonté désespérée de prendre la fuite pour échapper à la justice. Actuellement placé en garde à vue, il devra répondre des chefs de rébellion, violences et voies de fait, coups et blessures volontaires, ainsi que de tentative de meurtre sur un agent dans l'exercice de ses fonctions. L'enquête se poursuit activement afin de définir le degré d'implication des deux autres individus présents lors de l'incident.