Sénégal: Ziguinchor - Un homme interpellé pour agression sexuelle sur une fillette de 02 ans

11 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Dans une note publiée ce 10 avril 2026, la Police nous apprend que le poste de Yamatogne (Ziguinchor) a arrêté un individu après la plainte de la mère d'une victime âgée de deux ans, pour des faits d'agression sexuelle. L'interpellation a eu lieu ce 7 avril 2026.

« Selon les déclarations de la plaignante, recueillies sur procès-verbal, les faits se seraient déroulés le 06 avril 2026. Aux environs de 09 heures, le mis en cause, profitant de sa proximité avec la famille, aurait sollicité l'autorisation d'emmener la fillette à une boutique voisine sous le prétexte d'y acheter des friandises. La mère, inquiète de la durée prolongée de cette absence, a entrepris des recherches et a localisé le suspect en compagnie de l'enfant sous un arbre à palabres situé à proximité de l'établissement commercial. Après avoir récupéré sa fille, la plaignante est retournée à son domicile », renseigne le communiqué.

Celui-ci de poursuivre. « Toutefois, dans la nuit du 06 au 07 avril 2026, aux environs de 01 heure du matin, la victime a été prise de pleurs incessants, manifestant des douleurs aiguës au niveau de son appareil génital ». La police a ensuite décidé de faire des examens complémentaires dans une structure compétence, et le certificat médical d'expertise a confirmé la présence de « lésions traumatiques récentes » et de « lésions superficielles de part et d'autre », corroborant ainsi les soupçons d'agression sexuelle.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.