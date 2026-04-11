Sénégal: Ziguinchor - Un homme interpellé pour agression sexuelle sur une fillette de 02 ans

Dans une note publiée ce 10 avril 2026, la Police nous apprend que le poste de Yamatogne (Ziguinchor) a arrêté un individu après la plainte de la mère d'une victime âgée de deux ans, pour des faits d'agression sexuelle. L'interpellation a eu lieu ce 7 avril 2026.

« Selon les déclarations de la plaignante, recueillies sur procès-verbal, les faits se seraient déroulés le 06 avril 2026. Aux environs de 09 heures, le mis en cause, profitant de sa proximité avec la famille, aurait sollicité l'autorisation d'emmener la fillette à une boutique voisine sous le prétexte d'y acheter des friandises. La mère, inquiète de la durée prolongée de cette absence, a entrepris des recherches et a localisé le suspect en compagnie de l'enfant sous un arbre à palabres situé à proximité de l'établissement commercial. Après avoir récupéré sa fille, la plaignante est retournée à son domicile », renseigne le communiqué.

Celui-ci de poursuivre. « Toutefois, dans la nuit du 06 au 07 avril 2026, aux environs de 01 heure du matin, la victime a été prise de pleurs incessants, manifestant des douleurs aiguës au niveau de son appareil génital ». La police a ensuite décidé de faire des examens complémentaires dans une structure compétence, et le certificat médical d'expertise a confirmé la présence de « lésions traumatiques récentes » et de « lésions superficielles de part et d'autre », corroborant ainsi les soupçons d'agression sexuelle.