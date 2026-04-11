Cameroun: Immersion dans la production du vin de palme (Milock Mi Nkong)

11 Avril 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par T.M.P

Au Cameroun dans la région du Littoral, le département de la Sanaga Maritime est une zone où cette boisson est bien faite. Dans l'arrondissement de Nyanon chez les Bisso'o, la qualité est très appréciée.

Après avoir abattu les palmiers différentes espèces dattier, palmier à huile et raphia, la tête du palmier est bien aménagée pour recevoir le bidon qui recueillera la sève.

Quelques jours passés au sol, le vigneron prépare la tête du palmier. Le vigneron y introduit une écorce appelée YHOUM.

La sève qui coule de la tête du palmier abattu est recueillie pendant deux à trois semaines appelé MILOCK, le bidon étant bien positionné, couvert de feuilles fraîches avec une technique bien articulée. L'écorce et la sève se fermentent durant des heures pour donner un excellent liquide alcoolique.

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Tête d'un palmier

Naturel sans aucun autre produit, le vigneron passe très tôt le matin et dans l'après-midi pour récolter la quantité du jus produit.

Comme tout travail, la production de vin de palme est une activité génératrice de revenus pour plusieurs familles. Dans d'autres familles, l'activité nourrit bien son nom. Le vin est bu du matin jusqu'au soir par des clients qui viennent de partout. Il se vend dans les maisons personnelles et les lieux publics.

Dans chaque événement deuil, fête, dot, tout peut manquer sauf le vin blanc (MILOCK MI NKONG). Le plus grand besoin de nos jours est la conservation de ce précieux produit ; car après une journée, le vin perd son goût, parfois impossible de le vendre.

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