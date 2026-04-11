Congo-Kinshasa: Vally Amisi, vice-président du club Nouvelle vie Bomoko FC tué par balles après un enlèvement à Kinshasa

11 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Vally Amisi, vice-président du club Nouvelle vie Bomoko FC, a été retrouvé mort dans la soirée du jeudi 9 avril à Kinshasa. Selon des sources proches de la victime, il aurait été enlevé par des hommes armés non identifiés avant d'être tué par balles. Son corps sans vie a été découvert dans la commune de Gombe, jeudi.

Un enlèvement suivi d'un meurtre

D'après les premières informations relayées par ses proches et des acteurs du championnat local, Vally Amisi aurait été kidnappé avant d'être exécuté. Les circonstances exactes de cet acte restent encore floues.

Au sein de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) et du club Nouvelle Vie Bomoko FC, la nouvelle a provoqué une vive émotion.

Les responsables du club évoquent une perte importante, soulignant que la disparition de leur vice-président laisse « un vide immense ».

Enquête attendue

En attendant les résultats des enquêtes, l'EPFKIN a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à ses proches.

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