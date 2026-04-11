Ile Maurice: Décisions prises hier - Une batterie de mesures pour protéger l'économie

Le Conseil des ministres, réuni hier, a approuvé une série de mesures visant à atténuer les répercussions économiques et sociales du conflit au Moyen-Orient sur Maurice. Face à cette situation, le gouvernement a opté pour une stratégie articulée autour de mesures à court, moyen et long termes. Tout en reconnaissant des marges de manoeuvre budgétaires limitées, les autorités entendent protéger l'économie nationale, soutenir les ménages et préserver les groupes les plus vulnérables, tout en assurant la continuité des secteurs essentiels.

Sur le plan énergétique, la priorité est accordée à la sécurisation de l'approvisionnement et à une gestion plus efficiente de la consommation. Le suivi des stocks de carburant et de gaz sera intensifié, tandis qu'une campagne nationale de sensibilisation aux économies d'énergie sera renforcée. Des restrictions sur certains usages non essentiels de l'électricité, notamment l'éclairage décoratif et les panneaux publicitaires lumineux, sont à l'étude.

Le gouvernement encourage également le télétravail, le covoiturage et une meilleure utilisation de la climatisation dans les espaces commerciaux et institutionnels. Par ailleurs, l'accent sera mis sur la diversification des sources d'énergie, avec un recours accru au charbon et à la biomasse, ainsi que l'accélération des projets d'énergies renouvelables. Des facilités de financement seront proposées pour encourager les ménages et les PME à investir dans ces solutions. Un accord avec l'Inde est également en voie de finalisation pour garantir l'approvisionnement en produits pétroliers.

En matière de sécurité alimentaire, le gouvernement prévoit la mise en place d'un système centralisé de suivi des stocks de produits essentiels, semences et engrais, afin d'anticiper d'éventuelles pénuries. Les sources d'approvisionnement seront diversifiées vers des pays comme Madagascar, la Namibie et le Kenya, tandis que la production locale sera encouragée, y compris à Rodrigues. Des contrôles renforcés seront menés pour prévenir les abus, en parallèle d'une campagne nationale contre le gaspillage alimentaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le secteur du tourisme, pilier de l'économie mauricienne, bénéficiera également d'un soutien ciblé. La capacité aérienne a été renforcée grâce à des vols supplémentaires et les campagnes de promotion seront intensifiées afin de rassurer les voyageurs. Une réorientation vers des marchés plus dynamiques, tels que l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Australie et La Réunion, est envisagée afin de maintenir la performance du secteur.

Du côté des petites et moyennes entreprises, plusieurs dispositifs seront mis en place pour renforcer leur résilience. Cela inclut des facilités de financement, des moratoires sur les prêts existants et des mesures visant à soutenir la continuité des importations et exportations. Le maintien du Freight Rebate Scheme est également prévu pour limiter l'impact des coûts logistiques.

Sur le plan social, les autorités entendent élargir la liste des produits couverts par le Price Stabilisation Fund afin de contenir la hausse des prix des biens essentiels. Une révision des critères d'éligibilité au registre social est également à l'étude pour mieux cibler les ménages en difficulté.

Parallèlement, le gouvernement souhaite tirer parti de certaines opportunités dans ce contexte incertain. L'introduction d'un Golden Visa Scheme vise à attirer des investisseurs fortunés, tandis que des mesures sont prévues pour dynamiser les services financiers et le port franc, ainsi que pour élargir les activités éligibles aux exemptions de TVA dans le secteur événementiel.

Enfin, la création d'un Crisis Solidarity Fund a été approuvée afin de renforcer la justice sociale face aux chocs économiques. Le comité de crise poursuivra son suivi de la situation internationale et de ses impacts sur Maurice, en vue d'ajuster les mesures si nécessaire.