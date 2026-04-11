Ile Maurice: Veemal Gungadin - «Dans un environnement incertain, attendre n'est pas toujours la meilleure option»

interview

Cinq jours après l'adoption d'un modèle de travail hybride, le CEO de Mauritius Telecom, Veemal Gungadin, fait le bilan du système mis en place dans un effort national pour la gestion énergétique responsable.

Pouvez-vous faire un premier bilan du modèle de travail hybride appliqué depuis le lundi 6 avril ?

Depuis le 6 avril, nous avons effectivement mis en place un mode de travail hybride à Mauritius Telecom (MT) et les premiers retours sont très encourageants. Ce qui nous marque le plus, c'est la rapidité d'adaptation des équipes. Moins de déplacements, plus de flexibilité et une nouvelle manière de collaborer se met en place. Sur le plan opérationnel, l'impact est déjà visible. Par exemple, 11 étages de la Telecom Tower sont fermés du mardi au jeudi, avec des économies immédiates en énergie - climatisation et éclairage. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout un changement de dynamique dans la façon de travailler.

Les employés suivent-ils et est-ce obligatoire pour tous les employés ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Globalement, l'initiative est bien accueillie par les équipes. Il est important de préciser que ce modèle ne s'applique pas de manière uniforme à tous les collaborateurs. Les fonctions critiques, notamment les équipes réseau, les techniciens de terrain et les équipes en contact direct avec les clients, continuent d'assurer une présence sur site. C'est essentiel pour garantir la continuité de nos services. Pour les autres fonctions, le travail hybride est mis en place de manière encadrée, avec un accompagnement des managers.

Y a-t-il un «fine tuning» du système à faire ? A-t-il déjà commencé à générer les économies escomptées ?

Le modèle fonctionne bien dans l'ensemble, mais il n'est pas parfait et c'est normal. Nous avons déjà identifié quelques ajustements à faire, notamment sur l'organisation des réunions hybrides, qui demandent encore un peu d'adaptation. C'est justement l'objectif de cette démarche.

Tester, apprendre, ajuster. En parallèle, les premiers effets sont bien réels, notamment sur la consommation énergétique (50 % d'économies en consommation d'électricité pour la Telecom Tower) et l'optimisation de nos espaces.

Pourquoi MT a mis ce système en place avant que les autorités ne prennent des décisions ?

Nous avons fait le choix d'agir de manière proactive. Dans un environnement incertain, attendre n'est pas toujours la meilleure option. Il est plus responsable de se préparer en amont. Cette initiative s'inscrit dans une logique de continuité, mais aussi de contribution à l'effort national en énergie et mobilité. C'est aussi une façon de montrer que les entreprises peuvent s'adapter rapidement, de manière structurée et responsable.

IBL emboîte le pas à MT

Après Mauritius Telecom, c'est au tour d'IBL de passer en mode télétravail pour faire face à la crise énergétique. Le groupe a annoncé hier après-midi sur sa page Facebook que son siège social, IBL House, sera fermé trois jours par semaine à partir du lundi 13 avril. Les employés travailleront à distance les lundis, mercredis et vendredis, tandis que les bureaux resteront ouverts les mardis et jeudis uniquement. Cette mesure, qui vise à «soutenir les efforts nationaux pour une utilisation responsable de l'énergie», sera revue selon l'évolution de la situation du carburant et de l'électricité dans le pays.