Gabon: Jean Joël Mebaley - « Les architectes gabonais sont prêts à bâtir le Gabon d'aujourd'hui et de demain »

Architecte de formation, de vocation et de profession, ancien président de l'Ordre gabonais des architectes, Jean Joël Mebaley a présenté récemment un aperçu de ses oeuvres, notamment le bâtiment abritant le siège actuel de la Caisse des Dépôts et de Consignations (CDC), dont il est le maître d'oeuvre. À cette occasion, il a souligné l'importance pour tous ceux qui veulent bâtir durablement de s'appuyer sur l'expertise nationale. Cela vaut aussi bien pour les projets privés que pour les grands investissements publics en cours au Gabon.

Selon M. Mebaley, le Gabon dispose d'une expertise architecturale de qualité, portée par des professionnels de tous âges : des jeunes architectes de 25 ans aux seniors de 75-80 ans. L'architecture est une discipline où l'expérience bonifie la production et où la sûreté se loge dans la discrétion. L'expertise architecturale gabonaise couvre tous les domaines. « Les architectes gabonais sont prêts à participer à l'édification de leur pays », a-t-il déclaré.

L'ancien président de l'Ordre des architectes gabonais estime que les nouvelles autorités peuvent s'appuyer en toute confiance sur cette expertise pour soutenir l'ambition de développement du Gabon. « Ceux qui viennent d'ailleurs repartent après l'inauguration. Les architectes gabonais, eux, restent pour répondre de la qualité et de la durabilité des constructions », a-t-il ajouté.

M. Mebaley a également insisté sur l'importance de la conservation des archives pour la maintenance et la reconversion des bâtiments. « Lorsque les architectes gabonais sont impliqués dans les grandes réalisations du pays, ils conservent des archives qui peuvent être consultées et exploitées à tout moment », a-t-il expliqué.

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L'architecte a réitéré son appel aux autorités à s'appuyer sur l'expertise nationale pour bâtir le Gabon d'aujourd'hui et de demain. « Les architectes existent. Ils sont sérieux, compétents, patriotes et veulent bâtir aux côtés du Bâtisseur en Chef, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, pour un "Gabon d'abord" toujours plus inclusif et participatif », a-t-il conclu.