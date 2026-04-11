Gabon: 'L'objectif à long terme est d'ériger Belinga en modèle industriel africain et en vecteur de souveraineté économique...'

Le projet intégré de fer de Belinga constitue un levier stratégique pour la diversification économique du Gabon. Selon Andrew Forrest, Président exécutif de Fortescue, il s'agit d'une initiative structurante à l'échelle nationale, dont la portée excède la seule exploitation minière pour s'inscrire dans une perspective de développement durable.

Elle figure parmi les premiers producteurs mondiaux de minerai de fer, avec une capacité annuelle avoisinant 200 millions de tonnes, Fortescue, fondée en 2003. Son expérience en Australie occidentale, notamment la construction d'un corridor ferroviaire en 17 mois et d'un port en moins de deux ans, atteste de sa capacité à exécuter des projets d'envergure dans des contextes complexes.

L'objectif à long terme est d'ériger Belinga en modèle industriel africain et en vecteur de souveraineté économique, en assurant une redistribution équitable des bénéfices et une implication réelle des communautés.

L'approche adoptée repose sur une chaîne de valeur intégrée : mine, transport ferroviaire, port et approvisionnement énergétique. Cette interconnexion est présentée comme condition indispensable à la réussite et à la réduction des risques opérationnels.

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Sur le plan social et économique, plus de 400 millions de dollars ont été mobilisés à ce jour. Les actions engagées incluent la construction de bases vie, la réhabilitation d'infrastructures routières et le soutien aux entreprises locales. Le programme « We Train Gabon » prévoit l'ouverture de centres de formation à Libreville et Makokou, accompagné d'un financement de 1,1 million de dollars pour des projets communautaires.

Les populations attendent des retombées mesurables : création d'emplois pérennes, renforcement des infrastructures et accès accru aux opportunités pour les jeunes. La performance du projet sera donc évaluée à l'aune de ses effets tangibles sur le territoire gabonais. La montée en compétences locales est au coeur de cette ambition.