Afrique: L'Aninf Gabon fait résonner l'écho de son leadership à Marrakech au Maroc

11 Avril 2026
Gabonews (Libreville)
Par MT

Présente au GITEX Africa 2026 le 8 avril à Marrakech, l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) a porté la voix du Gabon sur les enjeux de résilience et de souveraineté technologique. Lors d'un panel de haut niveau, son Directeur Général, Alberto Wenclas Mounguegui Moudoki, a détaillé les progrès accomplis : sécurisation des systèmes d'information de l'administration, protection des données et montée en compétence des talents locaux.

Face à la multiplication des cyberattaques qui visent États, entreprises et infrastructures critiques, l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) s'affirme comme le pilier gabonais de la défense numérique.

Sans ambiguïté, le Directeur Général, Alberto Wenclas Mounguegui Moudoki fait savoir : « Assurer un cyberespace sûr n'est plus une option. C'est une exigence stratégique pour garantir la souveraineté des États, la continuité des services essentiels et la confiance numérique. »

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L'ANINF a aussi traduit cette vision en action en signant un protocole d'accord avec l'Agence de Développement du Digital du Maroc. L'objectif est concret : partager l'expertise, renforcer les capacités humaines, bâtir des infrastructures sécurisées et harmoniser les stratégies de cybersécurité en Afrique.

Cette alliance illustre une conviction portée par l'ANINF : les menaces étant transnationales, la coopération devient le seul levier efficace. La réponse ne peut plus être isolée, elle doit être collective.

En tant que bras technique de l'État, l'agence, via son Directeur Général, met en oeuvre la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait du numérique un axe central de souveraineté, de modernisation et de développement économique.

À Marrakech, l'ANINF n'a pas simplement participé au débat. Elle a affirmé une ambition : faire du Gabon un acteur influent de la gouvernance numérique africaine, capable de défendre ses intérêts tout en contribuant à la sécurité collective du continent.

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