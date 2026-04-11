Cote d'Ivoire: Prévention des risques côtiers - Des collectivités ivoiriennes formées à l'utilisation d'une plateforme de cartographie

Le changement climatique continue de provoquer des dégâts en Côte d'Ivoire, particulièrement dans la zone côtière, avec l'érosion, les submersions marines, la destruction des mangroves, la pollution... Autant d'agressions qui ont un impact sur les populations. Ces dernières sont obligées de cesser leurs activités, ce qui entraîne un manque de revenus pour survivre.

Pour prévenir les risques et aider les populations ainsi que les décideurs à prendre de bonnes décisions, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à travers le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection (Curat), a organisé un atelier, le 10 avril 2026, au sein de l'établissement.

Il s'est agi de renforcer les capacités des agents des collectivités locales du littoral dans l'utilisation d'une plateforme de cartographie interactive pour une gestion intégrée durable de la zone côtière ivoirienne.

La formation des représentants des mairies de San Pedro, Grand-Bassam, Grand-Lahou, Port-Bouët et d'Assinie a été réalisée autour du projet Fonsti n°30, dénommé : « Contribution de la géomatique à la mise en place d'une plateforme de cartographie interactive pour la gestion intégrée de la zone côtière ivoirienne (Geogici) ».

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Dr Mobio Brice, spécialiste de l'environnement marin et côtier, et coordonnateur dudit projet, a fait savoir qu'à partir de cette plateforme, l'on examinera les phénomènes passés et prédira les dangers à venir. Concrètement, l'outil servira à alerter les populations et à envisager des mesures préventives, y compris des déplacements de populations.

« Les collectivités locales pourront suivre l'évolution de leur écosystème à travers cette plateforme et prendre également des décisions », a-t-il indiqué.

Intervenant à l'ouverture, le professeur Kouamé Kan Jean, directeur du Curat, a soutenu que la plateforme marque une avancée significative dans la gouvernance environnementale du littoral ivoirien. L'outil permettra aux collectivités de mieux gérer les menaces.