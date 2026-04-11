Togo: Indicateurs en forte progression

Une transformation profonde du système éducatif, telle est l'ambition affichée par le ministère de l'éducation.

Les objectifs fixés pour 2026 sont précis : le taux d'achèvement du primaire devrait passer de 88,8 à 114,7 %, tandis que le taux d'accès en 6ème est attendu à 118 %, contre 72,9 % l'année précédente.

Au premier cycle du secondaire, le taux brut de scolarisation devrait atteindre 129,7% contre 82,2 en 2025, et le taux d'achèvement bondir de 50,6 à 98,5 %, des progressions qui traduisent une volonté politique forte et assumée.

Au coeur de cette stratégie, le programme des cantines scolaires occupe une place centrale.

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Lancé il y a 17 ans pour enrayer la déscolarisation et lutter contre la malnutrition, ce dispositif a fait ses preuves.

Cette année, il bénéficiera d'un investissement de plus de 4,4 milliards de Fcfa pour atteindre 192 500 élèves.

La région des Savanes, particulièrement vulnérable, en sera la première bénéficiaire avec près de 74 600 élèves concernés, devant les régions des Plateaux et de la Kara.

L'élan est déjà perceptible : sur les deux dernières années, plus de 321 000 élèves ont bénéficié du programme, dont 167 079 en 2025, un chiffre en progression constante qui atteste de la montée en puissance du dispositif.

Le Togo dessine ainsi les contours d'une politique éducative plus inclusive et plus ambitieuse, tournée vers l'avenir.