Togo: Les communautés des Savanes mobilisées contre la radicalisation

La région des Savanes, exposée depuis plusieurs années aux menaces terroristes, fait l'objet d'une attention particulière de la part de la communauté internationale.

Dans ce contexte, le PNUD, avec l'appui financier de la Norvège et du Danemark, a entrepris de renforcer les capacités des leaders communautaires locaux, considérés comme des acteurs clés dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

Des sessions de sensibilisation ont été organisées avec différentes thématiques : les effets déstabilisateurs des discours haineux, la nécessaire collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires, et les leviers du renforcement de la cohésion sociale.

L'initiative s'inscrit dans un projet régional impliquant également le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, des pays confrontés à des défis sécuritaires similaires.

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Les communautés locales doivent devenir un rempart contre la radicalisation, notamment chez les jeunes.

Sur le plan national, le gouvernement accompagne ces efforts à travers le Programme d'urgence pour la région des Savanes (PURS), conçu pour répondre aux besoins prioritaires des populations et renforcer leur résilience face à une insécurité qui fragilise le tissu social de tout le nord du pays.