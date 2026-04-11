Afrique: Déclaration du Président de la Commission de l'Union africaine sur la réélection de S.E. Ismaïl Omar Guelleh à la présidence de la République de Djibouti

11 Avril 2026
African Union (Addis Ababa)

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, adresse ses chaleureuses félicitations à S.E. Ismaïl Omar Guelleh pour sa réélection en tant que Président de la République de Djibouti.

Le Président de la Commission prend note des résultats officiels annoncés par l'autorité électorale de Djibouti, qui a confirmé l'issue de l'élection présidentielle.

Il félicite le peuple djiboutien pour sa participation pacifique au processus électoral, soulignant son engagement continu en faveur de la gouvernance démocratique, de la cohésion nationale et de la stabilité.

Le Président de la Commission reconnaît en outre le rôle important de Djibouti dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la coopération régionale dans la Corne de l'Afrique. Il réaffirme l'engagement de l'Union africaine à renforcer et à faire progresser les aspirations communes de l'Agenda 2063 avec les États membres.

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Le Président de la Commission félicite également la Mission d'observation électorale de l'Union africaine (MOEUA) pour son professionnalisme et exprime sa reconnaissance pour le leadership de S.E. Bernard Makuza, ancien Premier ministre du Rwanda, en sa qualité de chef de mission.

S.E. Mahmoud Ali Youssouf adresse ses meilleurs voeux de succès au Président Guelleh pour son nouveau mandat.

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M. Nuur Mohamud Sheekh | Porte-parole du Président de la Commission | Commission de l'Union africaine | Courriel : SheekhN@AfricanUnion.org | Addis-Abeba, Éthiopie

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