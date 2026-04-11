Togo: Le paludisme bat en retraite

11 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo affiche des résultats encourageants dans sa bataille contre le paludisme. L'incidence de la maladie a reculé de 286 cas pour 1 000 habitants en 2023 à 258 en 2024, tandis que le taux de mortalité associé est passé de 15 % à 11,7 % pour 100 000 habitants sur la même période.

Ces progrès ne doivent toutefois pas occulter la réalité du terrain. Le ministère de la Santé a recensé plus de 2,182 millions de cas en 2024, ayant causé 993 décès, dont 70 % chez des enfants de moins de 5 ans. Le paludisme demeure ainsi la première cause de mortalité infantile dans le pays.

Face à ce défi persistant, le Togo intensifie ses efforts. La distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticides reste un pilier central de la stratégie nationale : plus d'un million d'unités ont été acheminées vers les populations au cours des deux dernières années.

Pour 2026, l'ambition est rehaussée avec la distribution prévue de près de 743 000 moustiquaires supplémentaires avec un effort particulier en faveur des régions des Plateaux et des Savanes.

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À cette mobilisation s'ajoute une avancée médicale majeure : depuis septembre 2024, le vaccin R21/Matrix-M a été intégré au Programme élargi de vaccination. Développé pour protéger à hauteur de 75 % contre les formes cliniques du paludisme, il constitue un tournant décisif dans la protection des enfants et renforce significativement l'arsenal préventif du pays.

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