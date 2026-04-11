Togo: Robert Dussey au coeur des échanges de la ZOPACAS à Rio

11 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a pris part les 8 et 9 avril à Rio de Janeiro à la 9e réunion ministérielle de la Zone de Paix et de Coopération de l'Atlantique Sud (ZOPACAS), aux côtés des représentants des 24 États membres de cette organisation regroupant les pays riverains de l'Atlantique Sud, en Afrique et en Amérique du Sud.

Créée en 1986 à l'initiative du Brésil sous l'égide des Nations Unies, la ZOPACAS a pour vocation de promouvoir la coopération régionale ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité dans le bassin sud-atlantique. Elle constitue un cadre privilégié de dialogue et de concertation entre pays du Sud, articulé autour de préoccupations communes telles que la dénucléarisation, la sécurité maritime et la coopération au développement.

En marge des travaux, le chef de la diplomatie togolaise a conduit plusieurs entretiens bilatéraux. Il s'est successivement entretenu avec son homologue brésilien, Mauro Vieira, avec le ministre de la Défense du Brésil, José Mucio Monteiro Filho, ainsi qu'avec Mario Lubetkin, ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay.

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Ces échanges témoignent de la volonté du Togo de renforcer ses relations avec les grandes puissances régionales de l'Atlantique Sud et d'approfondir sa participation aux mécanismes multilatéraux de coopération Sud-Sud.

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