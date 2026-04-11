Cameroun: L'économie et la culture font connexion autour du concept Nac Xpérience

C'est à l'occasion du lancement de la NAC XPÉRIENCE par le label NAC PRODUCTION , lancé ce 8 avril au cours d'une conférence de presse tenue à la capitale économique du Cameroun , Douala.Ce lancement a révélé une ambition claire , celle de briser les silos entre le monde des affaires et celui de la création.

Pour la promotrice Aïcha (surnommée Madre ), l'enjeu est de sortir d'un monde trop sectorisé pour créer une interface réelle entre investisseurs et artistes.

La Culture comme Business Model

L'un des points forts de l'échange a été la déconstruction de l'image de l'artiste « bohème ».L'Artiste est une marque , à l'instar de Gaël Wondje, un artiste est un projet de vie et un business model complet avec une équipe de communication, de production et une stratégie de marque.

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Le Standard de Qualité

Les entreprises et les banques ne s'engagent que dans un milieu « sain » et ordonné. De la qualité du son à la finesse de la fourchette lors du dîner gastronomique au Saphir, tout est pensé pour attirer les investisseurs vers un cadre professionnel et prestigieux.

Une masterclass Stratégique : L'Art de la Vente

Le label ne se contente pas de produire de la musique, il forme. Le jeudi 16 avril, une Masterclass de 4 à 7 heures se tiendra à l'Hôtel Akwa Palace, axée sur un thème crucial : « De l'acquisition à la conclusion d'un contrat : comment capitaliser pour mieux fidéliser votre clientèle».

À cet occasion, un parterre d'intervenants a été choisi pour son expertise de terrain pour cette Master class : Romanie Ngueko : Consultante en stratégie et « cerveau » derrière la communication omniprésente de l'événement ;

Tchokos : Modèle de résilience, parti de la vente de rue pour devenir un entrepreneur établi. Son credo : « C'est difficile, mais c'est possible. » ;

Franck Lehenau : Consultant spécialisé dans le mental et le développement personnel lors des négociations financières ;

Alexandre Christian Ngombe : Homme d'affaires chevronné ayant fait ses preuves à Paris, il partagera ses 20 ans d'expérience en tant qu'agent commercial pour pallier le manque de personnel qualifié dans ce secteur au Cameroun.

Placé sous le thème : «le business , vécu autrement» Nac Xpérience , c'est aussi un événement Multidimensionnel et Pérenne. Des distinctions seront remises lors de la soirée pour saluer l'engagement des artistes et des partenaires qui soutiennent cette vision. Au-delà du "One Shot", le label a confirmé que la NAC XPÉRIENCE n'est pas un événement isolé mais une plateforme destinée à devenir un rendez-vous régulier, selon la résonance du marché.

Comme l'a souligné le panel, le rôle des communicateurs est vital pour « réveiller l'information ». L'objectif est de créer une "Joint Venture" entre les intelligences créatives, les forces de vente et les médias pour que la culture camerounaise ne soit plus seulement « belle » à regarder, mais une force économique concrète.

Il faut rappeler que le 18 avril prochain à la salle Saphir Akwa un plateau artistique légendaire 100% Live, où chaque icône présente de Grâce Decca à Petit Pays, en passant par Salatiel, Sandrine Nnanga, Phil Bill, ou encore Markus montera sur scène avec son propre "band" pour une expérience gastronomique et musicale inédite.

Le Parrain de l'ombre, Tony Nobody au cours de cette conférence de presse a rappelé l'importance de ce projet porté par la promotrice Aïcha, saluant son parcours de combattante de la vente de CD à la logistique de terrain. Il a exhorté les médias et les communicateurs à devenir des ambassadeurs de cette vision. Car, comme il l'a martelé : « C'est nous-mêmes qui allons nous aider. »avec pour seul objectif de créer une "Joint Venture" entre la culture, le business et les médias.

Au sortir de cette conférence de presse

Interrogé sur l'envergure du projet, le promoteur de NAC PRODUCTION a été un peut plus clair : c'est le reflet d'une volonté d'excellence, oser comme ailleurs : L'idée est de sortir du suivisme et d'oser des formats prestigieux pour montrer que le Cameroun peut produire des événements de standard international.

Un plateau artistique de haute volée , la soirée promet une qualité exceptionnelle avec des performances 100% live (chaque artiste avec son propre orchestre/band).L'une des grandes innovations de la NAC XPÉRIENCE est l'intégration d'une dimension pédagogique et stratégique via une masterclass, animée par l'experte Romanie Ngueko.

Le but est de former le personnel des entreprises partenaires, mais aussi les entrepreneurs (formels et informels) pour leur donner les « armes » nécessaires pour attaquer le marché.

Préparer le Networking, la masterclass sert de préparation pour les participants afin qu'ils sachent identifier et saisir les opportunités d'affaires durant la soirée. Des chefs d'entreprise aux communicateurs, en passant par les artistes, tout le monde est concerné. Comme l'a souligné Tony Nobody, les communicateurs sont le pont essentiel entre l'artiste et le consommateur. Selon ce dernier, si la musique locale stagne, c'est par manque de structure. En mettant les artistes, les chefs d'entreprise et les médias autour d'une même table gastronomique, NAC PRODUCTION pose les bases d'une solution collective.

« Si on se met tous sur une même table, on réfléchit, on pose des bases et on trouve des solutions ensemble, on pourra avancer». Souligne t-il.

C'est autour de 13 heures que s'est refermée ladite conférence de presse laissant place au 16 avril prochain pour la concrétisation de tous ses actions autour d'une Master class.