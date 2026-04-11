Congo-Kinshasa: La société civile s'oppose au projet d'accueillir en RDC des migrants expulsés des USA

Dans une déclaration faite jeudi 9 avril à Kinshasa, la Société civile Forces vives de la RDC a affirmé son opposition au projet du Gouvernement visant accueillir sur le sol congolais des migrants expulsés des Etats-Unis d'Amérique.

« La Société civile Forces vives s'oppose fermement à cette mesure et appelle la population congolaise à faire bloc pour empêcher le Gouvernement d'exécuter ce projet jugé néfaste pour l'avenir du pays », a martelé le porte-parole de cette structure citoyenne, Jean-Bosco Lalo.

Ce projet est inopportun dans un contexte déjà marqué par des crises sécuritaires, humanitaires et sociales, a-t-il estimé :

« Dans un pays qui peine depuis près de cinq décennies à gérer les déplacements de ses propres citoyens, la Société civile Forces vives s'interroge sur l'opportunité d'accueillir des migrants refoulés dont les origines restent douteuses. Comment un gouvernement incapable de maîtriser le nombre exact de ses citoyens pourrait-il consentir à un tel projet ? »

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La plateforme dénonce notamment le manque de clarté autour de cette initiative et appelle à l'abandon de cette mesure, qu'elle estime susceptible d'aggraver les tensions.

Ni le nombre de migrants concernés, ni leurs nationalités, ni la durée de leur séjour en RDC, ni le mécanisme prévu pour leur départ ne sont connus, a déploré Jean-Bosco Lalo.

La décision, annoncée dimanche 5 avril par le Gouvernement de la République démocratique du Congo, de mettre en place un dispositif d'accueil temporaire de ressortissants de pays tiers en provenance des Etats-Unis, suscite de réactions contrastées au sein de l'opinion nationale.