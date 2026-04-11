Congo-Kinshasa: Environ 30 civils kidnappés lors d'une nouvelle attaque des ADF à Mambasa

Une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF a fait plusieurs victimes civiles dans le territoire de Mambasa, en Ituri, jeudi 9 avril 2026. Une trentaine de personnes ont également été enlevées dans le village de Makoko-Quartuma, au PK 18 de Mambasa-Centre, selon la société civile locale. Les autorités militaires confirment l'attaque, indiquant que des opérations sont en cours dans la zone.

Le bilan provisoire, établi par des sources de la société civile, fait état de vingt-sept civils kidnappés lors de cette attaque survenue dans cette entité.

Parmi ces personnes, cinq ont réussi à s'échapper ce vendredi et ont pu livrer des témoignages sur les violences subies. Elles évoquent notamment la présence d'hommes armés dans plusieurs villages environnants de Mambasa-Centre. De leur côté, les autorités politico-militaires avancent un chiffre de dix cultivateurs enlevés par les assaillants.

Traque en cours

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Des acteurs de la société civile appellent à une intensification des opérations militaires afin de sécuriser la zone et retrouver les personnes kidnappées. Ils invitent également la population à : redoubler de vigilance, notamment lors des activités champêtres, signaler tout mouvement suspect, renforcer la solidarité communautaire face à cette menace persistante.

Contactées par Radio Okapi, les autorités militaires assurent que les Forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent actuellement ces rebelles dans la forêt environnante, où des opérations de traque sont en cours.