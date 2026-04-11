Congo-Kinshasa: Festival Amani - 35 000 festivaliers attendus à Lubumbashi

La Première ministre Judith Suminwa a ouvert ce vendredi 10 avril à Lubumbashi la XIème édition du festival Amani, placée sous le thème : "Redevenir".

D'après le directeur de ce festival, plus de vingt artistes venus de différentes contrées de la RDC d'ailleurs et plus de 35 000 festivaliers sont attendus à cet événement culturel qui se tient au complexe scolaire Kiwele.

Au cours de cet évènement, il y a différentes activités qui qui sont organisées. C'est notamment la prestation de plusieurs musiciens. Il y a aussi des panels autours des thématiques telles que "l'économie de la musique et des industries culturelles en Afrique ou encore "les modèles économiques durables des festivals". D'autres panels portent sur l'entrepreneuriat, la biodiversité et l'environnement.

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) organise aussi une activité qui s'intitule, "redonner espoir aux populations affectées par les conflits armés dans l'Est à travers des interventions inclusives et holistiques du plan de réponse a la crise".

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Un concours vidéo, intitulé " Mes sensibilisations à la paix en 1 minute", est aussi prévu.

Dans le même ordre d'idées, le directeur du festival Amani, Guillaume Bisimwa Baguma, rappelle que la paix est au centre de cet évènement :

"Et ici au festival Amani, la paix se danse, la paix se chante, la paix se vit".

Le festival Amani va durer trois jours.