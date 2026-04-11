Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi tient à « faire de la cité de Nkamba une ville sainte »

Au cours du Conseil des ministre de ce vendredi 10 avril 2026, le chef de l'Etat congolais a instruit le Gouvernement d'engager la procédure de reconnaissance officielle du statut de ville sainte à la cité de Nkamba (Kongo-Central).

Selon le compte-rendu fait par le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, cette démarche vise à : préserver le caractère spirituel du site, encadrer les activités de pèlerinage, protéger son patrimoine religieux, renforcer son rayonnement à l'échelle internationale.

La cité de Nkamba, selon Félix Tshisekedi, constitue l'un des hauts lieux spirituels et historiques le plus important de la République démocratique du Congo. Ce lieu d'origine de la mission spirituelle de Simon Kimbangu est « reconnu par de millions de fidèles comme la Nouvelle Jérusalem et représente aujourd'hui le centre mondial de pèlerinage de l'église kimbanguiste ».

Par cette initiative, le Gouvernement voudrait valoriser une composante majeure de son patrimoine spirituel et historique tout en affirmant sa volonté de préserver, de promouvoir les hauts lieux de foi qui contribuent au rayonnement de la République démocratique du Congo dans le monde.

Simon Kimbangu, fondateur de l'Église kimbanguiste est le 6 avril, un jour déclaré férié en RDC.