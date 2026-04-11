Sénégal: New Deal Technologique - Alioune Sall lance l'offensive contre la fracture numérique à Kolda

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a franchi une étape décisive dans la mise en oeuvre du « New Deal Technologique ». En visite dans le Fouladou vendredi 10 avril, il a lancé le déploiement des premiers kits satellitaires Starlink, marquant le coup d'envoi d'une ambition historique : connecter gratuitement 1 million de Sénégalais d'ici fin 2026.

L'ère de l'isolement numérique touche à sa fin pour les zones les plus reculées du Sénégal. Malgré les efforts des opérateurs classiques, le silence numérique persistait dans de nombreuses localités. Pour briser ce plafond de verre, l'État mise désormais sur le mix technologique et la puissance du satellite.

Le choix de Kolda pour cette première étape ne doit rien au hasard. En ciblant la Casamance et ses villages de déplacés, le gouvernement réaffirme sa priorité : l'équité territoriale. Grâce à un partenariat stratégique avec l'opérateur Starlink Sénégal, l'État déploie une solution immédiate là où la fibre et le mobile font défaut.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce programme ne se limite pas à de la connectivité technique ; il s'agit d'un levier de développement humain. Les cibles prioritaires sont claires. Pour l'éducation, il s'agit de connecter les écoles et universités pour ouvrir le champ du savoir. Dans le domaine sanitaire, l'objectif est de désenclaver les centres de soins pour faciliter la télémédecine. Et sur le plan environnemental, il s'agit d'équiper les parcs et aires protégées.

Un million de connectés, un défi à portée de main

Le dispositif est déjà opérationnel. Sur les 1 000 kits satellitaires offerts par Starlink (incluant deux ans d'abonnement gratuits), un premier lot de 200 unités est prêt à l'emploi. Ces équipements constituent le fer de lance de la stratégie nationale 2025-2034. « L'accès à Internet n'est plus un luxe, c'est un droit citoyen », semble être le message porté par Alioune Sall.

En démontrant la viabilité de ces solutions gratuites sur le terrain, le ministre veut inspirer les communautés et prouver que la transformation numérique du Sénégal sera inclusive ou ne sera pas. Avec le New Deal technologique, le Sénégal ne se contente plus de suivre la révolution numérique : il l'accélère, en ne laissant personne au bord du chemin digital.