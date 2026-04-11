Tunisie: Fahs - Des habitants en colère face à l'accumulation des ordures

Les habitants de la zone de Dhemda, relevant de la municipalité d'Al Amaïm dans la délégation d'El Fahs, dénoncent l'accumulation anarchique des déchets à l'entrée de leur localité, autour des habitations et même à proximité de l'école primaire. Ils déplorent l'absence totale d'intervention municipale pour les enlever depuis plusieurs années.

Les résidents expliquent qu'avec la hausse des températures et l'approche de la saison estivale, leurs difficultés s'aggravent en raison de la prolifération des insectes et des moustiques ainsi que des mauvaises odeurs, ce qui menace leur santé et leur qualité de vie. Ils affirment que la situation est devenue insupportable et critiquent ce qu'ils considèrent comme une marginalisation et un traitement inégal.

En effet, certaines zones relevant de la même municipalité bénéficient d'un service de nettoyage régulier, tandis que Damda reste envahie par les déchets.

Les habitants appellent le responsable de la gestion des affaires de la municipalité d'Al Amaïm à assumer ses responsabilités et à garantir l'égalité en matière de droit à un environnement propre. Ils demandent également l'intervention du gouverneur de la région afin d'ordonner l'enlèvement des déchets et d'intégrer la zone dans un programme de nettoyage régulier.

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Enfin, les doléances ne se limitent pas à la problématique de la propreté, mais concernent également un manque important en matière de développement, notamment l'absence de réseaux d'assainissement, d'éclairage public, ainsi que la faiblesse des infrastructures et l'absence d'aménagement des routes et des rues.