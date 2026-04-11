Tunisie: Tozeur se prépare pour l'été 2026 - Sécurité renforcée, hygiène et qualité des services au coeur du plan touristique

Les autorités régionales et locales du gouvernorat de Tozeur, en coordination avec la délégation régionale du tourisme et les services de sécurité, ont lancé les préparatifs de la saison touristique de l'été 2026. Ces mesures visent à anticiper l'arrivée des touristes dans la région, souvent visitée dans le cadre de circuits vers les destinations côtières voisines, selon le délégué régional du tourisme, Adel Sbita.

Adel Sbita a indiqué que les préparatifs portent notamment sur la correction des défaillances environnementales dans l'environnement touristique ainsi que sur le renforcement du dispositif d'auto protection au sein des établissements touristiques.

Lors d'une réunion de travail tenue vendredi à ce sujet, les différentes insuffisances relevées en matière de propreté ont été examinées, en particulier celles susceptibles de nuire à l'expérience des visiteurs. Une amélioration récente a toutefois été saluée dans plusieurs municipalités touristiques. Des mesures sécuritaires ont également été décidées afin de garantir la protection des touristes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements touristiques.

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La réunion a également mis l'accent sur une meilleure organisation des activités touristiques, notamment celles se déroulant dans le désert, en dehors des structures hôtelières. Elle a aussi permis de présenter les résultats des récentes inspections menées dans les hôtels, restaurants touristiques et agences de voyage, portant sur la qualité des services, la sécurité et la préparation des établissements.

Ces inspections ont été effectuées par une équipe composée des services de sécurité, de la protection civile et des services de contrôle de la délégation régionale du tourisme.

Outre les préparatifs de la saison estivale, la réunion, tenue au siège du gouvernorat de Tozeur, a abordé d'autres dossiers, notamment l'approvisionnement en produits de base, le plan régional de secours, ainsi que les efforts des municipalités -- en particulier celles à vocation touristique -- en matière d'environnement et de propreté.

Elle a également évoqué la préparation de l'accueil des membres de la diaspora originaire de la région résidant à l'étranger.

En conclusion, les participants ont insisté sur la nécessité d'une bonne préparation pour accueillir les visiteurs tunisiens et étrangers et de garantir de bonnes conditions de séjour.