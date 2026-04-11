Tunisie: Plus de 151 000 candidats passent, à partir de lundi, l'épreuve du bac sport

Les épreuves du bac sport destinées aux candidats de la session de juin 2026 du baccalauréat débuteront le lundi 13 avril 2026 et se poursuivront jusqu'au 25 avril 2026.

Au total, 151 720 candidats sont concernés par cette étape, dont environ 92 000 filles et 59 725 garçons. Par ailleurs, 3 404 candidats ont été exemptés, parmi lesquels 2 437 filles et 967 garçons.

Les plus grands effectifs sont enregistrés dans les gouvernorats de Tunis avec 14 568 candidats, Sfax avec 12 580 et Nabeul avec 10 771. À l'inverse, les plus faibles chiffres sont relevés à Tataouine avec 1 680 candidats et Tozeur avec 1 777.

Selon un communiqué, le Ministère de l'Éducation a indiqué avoir, en coordination avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, finalisé l'ensemble des dispositions organisationnelles liées à cet examen. Pas moins de 236 centres d'examen ont été mobilisés, appuyés par 73 commissions et 2 336 encadrants, ainsi que 957 établissements éducatifs pour assurer le bon déroulement de cette échéance nationale.

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Une programmation détaillée a été mise en place afin de garantir une organisation fluide dans toutes les régions du pays, avec une répartition des candidats assurant l'équité et l'efficacité logistique.

Des dispositions particulières ont également été prévues pour les candidats en situation de handicap, au nombre de 53. Ces derniers passeront leurs épreuves dans des centres adaptés à Ben Arous, Sfax, Gabès et Sousse, entre le 13 et le 20 avril 2026, avec des aménagements spécifiques des horaires et des espaces.

Le ministère a réaffirmé son engagement à garantir les meilleures conditions de déroulement de ces épreuves et appelle l'ensemble des candidats à respecter les dates et consignes fixées.