Tunisie: Affaires sociales - 100 000 agents titularisés depuis la promulgation de la loi

Des responsables du ministère des Affaires Sociales ont annoncé la titularisation d'environ 100 000 agents depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation des contrats de travail et l'interdiction de la sous-traitance, tout en poursuivant les efforts pour régulariser les situations encore en suspens, notamment dans le secteur public.

Ces déclarations ont été faites lors d'une audition à l'Assemblée des représentants du peuple, consacrée aux difficultés d'application de cette loi ainsi qu'à la réforme du système de sécurité sociale.

Le ministère a indiqué suivre de près l'application des dispositions relatives à l'égalité salariale et à la titularisation, appelant également à renforcer les moyens de l'inspection du travail. Il a, par ailleurs, plaidé pour une révision des sanctions financières jugées insuffisamment dissuasives dans le Code du travail.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant la sécurité sociale, le ministère a rappelé que la réforme constitue une priorité nationale visant à élargir la couverture, améliorer les services et garantir l'équilibre financier des caisses sociales. Celles-ci font face à plusieurs défis, notamment les mutations démographiques, l'ampleur de l'économie informelle, la fraude sociale et la hausse des coûts de santé.

L'approche proposée repose sur une restructuration des systèmes de gestion et de financement, ainsi que sur la digitalisation, le renforcement de la gouvernance et l'amélioration du recouvrement des dettes.

De leur côté, les députés ont appelé à une vision plus claire, appuyée par des chiffres précis et une approche participative, tout en soulignant l'ampleur du déficit des caisses sociales estimé entre 2 et 3 milliards de dinars.