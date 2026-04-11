Tunisie: Tourisme à Mahdia - Les chiffres prédisent une saison prometteuse

Dans le cadre d'une stratégie nationale visant à renforcer l'état de préparation pour la saison estivale 2026, le siège du gouvernorat de Mahdia a accueilli, hier vendredi, une séance de travail élargie sous la présidence du gouverneur Anis Ladhari.

Celle-ci a été consacrée aux derniers ajustements et à l'examen des plans proactifs pour assurer l'accueil des délégations touristiques et des estivants dans les meilleures conditions.

Les rapports présentés lors de la séance ont révélé une reprise tangible du secteur touristique dans la région.

Depuis le début de l'année en cours et jusqu'au mois d'avril, Mahdia a, en effet, accueilli 21 137 touristes, enregistrant ainsi une croissance remarquable de 40,4 % par rapport à la même période de l'année 2025. De même, les prévisions indiquent une hausse attendue du nombre de nuitées comprise entre 10 % et 15 %, reflétant le regain d'attractivité de la région en tant que destination touristique de premier plan.

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Lors de la séance, une série de recommandations a été entérinée.

Il s'agit notamment du renforcement de la présence sécuritaire aux abords des établissements touristiques et des sites archéologiques ; du développement des systèmes d'auto-sécurité au sein des établissements touristiques ; de la sécurisation des plages, la protection des estivants et la lutte contre le gardiennage informel des parkings ; du déploiement d'un nombre suffisant de nageurs-sauveteurs ; de la garantie d'un approvisionnement régulier en produits de consommation et la lutte contre le monopole ; de 'intensification des campagnes de contrôle conjointes pour limiter le commerce anarchique ;

de l'organisation de campagnes de nettoyage périodiques ainsi que la lutte contre les insectes et les chiens errants ; de la lutte contre l'occupation illégale du domaine public maritime et l'application de la loi contre les contrevenants ; ainsi que de la mise à disposition de bus pour assurer le transport des élèves, particulièrement durant les examens nationaux, parallèlement au renforcement des dessertes internes pour les usagers des plages.