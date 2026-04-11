Tunisie: Affaire Mongia Manaï - Son fils extradé par les autorités allemandes

11 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'aéroport international de Tunis-Carthage a enregistré, avant-hier, l'arrivée de l'avion transportant le fils de la défunte avocate Mongia Manaï, après son transfert par les autorités allemandes vers les autorités judiciaires tunisiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt international émis à son encontre.

Selon les informations disponibles, cette opération s'inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire internationale. Dès son arrivée, les unités sécuritaires spécialisées ont procédé à la vérification de son identité et à la rédaction des procès-verbaux nécessaires, avant de le remettre aux autorités judiciaires ayant émis le mandat d'arrêt.

Après la finalisation des procédures initiales, il a été décidé de le placer en détention à la prison civile de la Mornaguia, en attendant la poursuite du procès dans une affaire qui a profondément choqué l'opinion publique en Tunisie, liée à la mort de sa mère, l'avocate Mongia Manaï, dans des circonstances qualifiées de mystérieuses et tragiques, avant que les soupçons ne se dirigent vers lui.

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Les faits remontent à une période précédente, lorsque la défunte avocate avait été retrouvée morte et entièrement brûlée dans un canal à Manouba, déclenchant une série d'enquêtes policières et judiciaires approfondies.

Le départ du suspect à l'étranger après les faits avait suscité de nombreuses interrogations, poussant la justice tunisienne à réagir rapidement en émettant un mandat d'arrêt international afin d'assurer sa comparution devant la justice. Par ailleurs, son autre fils, son ex-mari ainsi qu'un employé d'une station de lavage avaient également été arrêtés pour leur implication présumée dans le crime.

Enfin, la chambre d'accusation a décidé avant-hier de renvoyer l'ensemble des accusés devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis pour être jugés pour homicide volontaire avec préméditation et complicité.

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