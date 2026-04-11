Tunisie: Encore une peine de prison pour Seifeddine Makhlouf

11 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

La chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Tunis a condamné l'ancien député et membre de l'ex coalition El Karama, Seifeddine Makhlouf, à une peine d'un an et demi de prison.

Selon différentes sources concordantes, cette décision intervient suite à un jugement contradictoire sur opposition dans une affaire d'outrage au procureur de la République près le Tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Il est à rappeler que dans le cadre de l'affaire du complot contre la sûreté de l'État, la chambre pénale du Tribunal de première instance de Tunis a condamné, en mars 2026, Seifeddine Makhlouf à 4 ans de prison ferme . Cette affaire faisait suite à une plainte d'un syndicaliste sécuritaire l'accusant de divulgation d'informations confidentielles. À noter qu'il avait initialement écopé de 5 ans par contumace en janvier 2026 dans ce même dossier avant de faire opposition.

Durant ce même mois de mars 2026, Makhlouf a également été condamné à un an et 10 mois de prison pour agression et insultes envers Abir Moussi, présidente du Parti Destourien Libre (PDL) au sein du Parlement en 2021.

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Bien d'autres condamnations pèsent sur l'ex député où il a été condamné à 20 mois de prison pour des menaces proférées sur les réseaux sociaux contre la République près le Tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

De plus, le 31 mars 2026, la Cour d'appel militaire a confirmé une peine de 5 mois de prison ferme pour des altercations survenues à l'aéroport de Tunis-Carthage en mars 2021. Il a précédemment été condamné à un an de prison assorti d'une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans pour outrage à un magistrat militaire.

Il est à noter que Seifeddine Makhlouf a été placé en détention le 18 janvier 2026 pour l'exécution de plusieurs de ces jugements.

 

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