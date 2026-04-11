Tunisie: Bonne nouvelle pour les Tunisiens - Le Canada change une règle clé du visa familial

Le Canada a introduit une réforme importante du programme du Super Visa destiné aux parents et grands-parents de citoyens et résidents permanents, avec de nouvelles règles d'éligibilité qui entrent en vigueur le 31 mars 2026. Cette mesure vise à faciliter le regroupement familial en assouplissant les conditions financières exigées pour les sponsors, tout en maintenant un cadre strict de contrôle migratoire.

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), ces changements modifient la manière dont le revenu du répondant est évalué pour déterminer l'éligibilité. Le Super Visa permet aux parents et grands-parents de séjourner au Canada pour de longues périodes, jusqu'à cinq ans par entrée, sans offrir de résidence permanente.

Un assouplissement des critères financiers

La réforme introduit deux principales flexibilités. D'une part, les répondants au Canada pourront désormais prouver qu'ils satisfont au seuil de revenu minimal en utilisant les données de l'une des deux dernières années fiscales, et non plus uniquement l'année la plus récente.

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D'autre part, sous certaines conditions, le système permettra désormais d'additionner le revenu du parent ou grand-parent invité à celui du répondant afin de combler un éventuel déficit financier. Ces ajustements visent à réduire les refus liés à des variations temporaires de revenus.

Ces nouvelles dispositions s'appliqueront à toutes les demandes déposées à partir du 31 mars 2026, ainsi qu'aux dossiers en cours de traitement à cette date.

Malgré cet assouplissement, le programme reste encadré par plusieurs exigences importantes. Le répondant au Canada doit toujours démontrer un revenu suffisant selon la taille de sa famille, basé sur les seuils de Low Income Cut-Off (LICO). Il doit également fournir des preuves financières officielles, comme les avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada (CRA).

Les demandeurs doivent en parallèle disposer d'une assurance médicale privée valide au Canada, couvrant toute la durée du séjour, ainsi qu'un examen médical approuvé.

Qui est concerné ?

Cette réforme concerne tous les pays sans distinction de nationalité, y compris la Tunisie. Les citoyens tunisiens peuvent donc bénéficier du Super Visa à condition d'avoir un enfant ou un petit-enfant établi au Canada en tant que citoyen ou résident permanent.

Ainsi, les familles tunisiennes ayant des proches installés au Canada sont directement concernées par ces nouvelles flexibilités, qui pourraient faciliter l'obtention du visa en réduisant certains obstacles financiers.

Le Super Visa est devenu un outil central de la politique de regroupement familial du Canada, notamment dans un contexte où le programme de résidence permanente pour parents et grands-parents (PGP) reste limité ou suspendu certaines années. Il constitue ainsi la principale alternative pour permettre des retrouvailles familiales prolongées sans accès immédiat à la résidence permanente.

Selon les autorités canadiennes, cette réforme vise à rendre le programme plus accessible tout en maintenant la capacité des familles à subvenir financièrement aux besoins des visiteurs. Elle s'inscrit dans une approche plus flexible de la gestion des demandes, tout en conservant des critères de sélection stricts pour éviter les abus.