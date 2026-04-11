Tunisie: Coopération tuniso-finlandaise - Echanges à Helsinki sur la restitution des fonds spoliés et détournés

L'ambassadrice de la République tunisienne en Finlande, Nabiha Hajjaji, a tenu vendredi une séance de travail avec le Président de la Commission des affaires étrangères du Parlement finlandais, Johannes Koskinen, dans le cadre du renforcement des échanges et de la coopération parlementaire entre la Tunisie et la Finlande.

Les deux parties ont discuté de plusieurs questions d'intérêt commun, notamment le partenariat tuniso-européen et ses perspectives d'avenir. À cette occasion, l'ambassadrice a abordé la question de la restitution des fonds détournés, soulignant l'importance pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne de contribuer à faire avancer ce dossier, dans un esprit de justice pour le peuple tunisien et de respect de la souveraineté nationale, en vue d'établir un partenariat équilibré.

Cette rencontre a également permis d'échanger les points de vue sur les relations tuniso-finlandaises et les opportunités de les renforcer davantage et d'en élargir les domaines, en particulier au niveau des institutions élues. L'objectif est de favoriser le partage d'expériences et d'expertises, tout en consolidant les mécanismes de concertation et de coordination entre les deux pays, selon un communiqué publié samedi 11 avril 2026 par le ministère des Affaires étrangères.

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