Tunisie: Coopération tuniso-finlandaise - Echanges à Helsinki sur la restitution des fonds spoliés et détournés

11 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'ambassadrice de la République tunisienne en Finlande, Nabiha Hajjaji, a tenu vendredi une séance de travail avec le Président de la Commission des affaires étrangères du Parlement finlandais, Johannes Koskinen, dans le cadre du renforcement des échanges et de la coopération parlementaire entre la Tunisie et la Finlande.

Les deux parties ont discuté de plusieurs questions d'intérêt commun, notamment le partenariat tuniso-européen et ses perspectives d'avenir. À cette occasion, l'ambassadrice a abordé la question de la restitution des fonds détournés, soulignant l'importance pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne de contribuer à faire avancer ce dossier, dans un esprit de justice pour le peuple tunisien et de respect de la souveraineté nationale, en vue d'établir un partenariat équilibré.

Cette rencontre a également permis d'échanger les points de vue sur les relations tuniso-finlandaises et les opportunités de les renforcer davantage et d'en élargir les domaines, en particulier au niveau des institutions élues. L'objectif est de favoriser le partage d'expériences et d'expertises, tout en consolidant les mécanismes de concertation et de coordination entre les deux pays, selon un communiqué publié samedi 11 avril 2026 par le ministère des Affaires étrangères.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.