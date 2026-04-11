Tunisie: Grand Prix Tunisien de l'Emballage « Tunisia Star Pack 2026 », la date limite est fixée au 2 mai 2026

Le centre (PACKTEC), a annoncé que la date limite pour déposer à la 13ème édition du Concours National du Meilleur Emballage, « Tunisia Star Pack 2026 » a été arrêtée pour le 02 mai 2026.

Cette édition, précise la partie organisatrice, revêt un caractère exceptionnel dans la mesure où elle coïncide avec la célébration du 30ème anniversaire de la création du centre (PACKTEC), témoignant ainsi de trois décennies d'engagement en faveur de l'innovation, de la qualité et de la compétitivité dans le secteur de l'emballage en Tunisie.

Il est par ailleurs à rappeler que la compétition portera sur la meilleure innovation en termes de visuel de l'emballage (design, attractivité et impact marketing) ainsi qu'en termes de technique d'emballage (performance, protection des produits et innovation industrielle).

Cette édition se distingue par l'attribution du prix de « L'Emballage Durable », qui intègre les meilleures pratiques en matière de développement durable et d'économie circulaire.

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Qu'est-ce que c'est ?

Ce concours national, est organisé tous les deux ans par le Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement (PACKTEC). Le Prix Spécial « Sustainable Packaging » en mise pour cette 12ème édition est une nouveauté récompensant les meilleures pratiques en matière de développement durable, d'éco-conception et d'économie circulaire. Les lauréats peuvent ensuite postuler au concours mondial WorldStar organisé par la World Packaging Organization (WPO)

Il est à noter que le concours est ouvert aux entreprises fabricantes ou utilisatrices d'emballages, aux agences de communication, aux designers indépendants et aux artisans. Les dossiers de candidature et le règlement complet sont disponibles en téléchargement sur le site officiel PACKTEC.