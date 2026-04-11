Tunisie: Ligue 1/25e journée - CA - La culture de l'instant

Le CA figure donc plus que jamais dans la course au titre, mais il devra confirmer ses ambitions, cet après- midi au Mustapha Ben Jannet.

Au bénéfice de sa victoire face à l'ASG, un succès couplé aux points lâchés par l'EST, le CA n'est plus sur les talons du tenant, mais se trouve à sa hauteur. Attendu de pied ferme par une USM qui a déjà joué un vilain tour aux Clubistes en préambule de Coupe de Tunisie, le Club Africain devra aller chercher la victoire, aujourd'hui, au Ribat face à des Bleus qui entendent mettre à profit la venue du onze de Faouzi Benzarti pour frapper un grand coup.

Aujourd'hui, plus que jamais, c'est la culture de l'instant qui doit primer sur toute autre considération, histoire de rester focus sur l'adversaire du jour sans se projeter par anticipation.

Pour le CA, à ce stade de la compétition, au moment d'engager la dernière ligne droite du championnat, la position de co-leader illustre à quel point le football peut faire perdre la tête, mais seuls les aguerris et imperturbables arriveront à bon port.

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On sait dans le giron clubiste que tout peut aller très vite : une belle série et le titre sera caressé des yeux, du moins. Un cycle poussif et le CA tombera de haut.

Retour de Ben Abda

Le CA s'apprête donc à effectuer un déplacement périlleux à Monastir. Cette fois-ci avec le plein de confiance, suite à la victoire face à la Zliza. Ce faisant, dans cet esprit, Faouzi Benzarti ne devrait pas retourner le onze vainqueur de l'ASG.

L'ossature sera ainsi reconduite et l'axial Ben Abda renouera avec l'équipe-type. Devant le gardien Mouhib Chamekh, Ghaïth Zaâlouni et Oussama Shili occuperont les flancs droit et gauche, aux côtés des axiaux Ben Abda et Taoufik Cherifi. Au milieu, Moataz Zemzemi, Saidou Khan et Aymen Harzi sont pressentis d'entrée, même si Sadok Mahmoud, Oussema Cherimi et Bilel Ait Malek sont disponibles.

Enfin, en attaque, alors que Khadhraoui est dans le doute en raison d'une lésion musculaire, Firas Chawat débutera en pointe, alors qu'Oussema Bouguerra et Philippe Kinzumbi prendraient les couloirs.

La finition comme carburant essentiel pour s'imposer, le CA devra, certes, y mettre les ingrédients pour faire la différence, sans pour autant oublier de protéger ses arrières face à un adversaire, qui, rappelons-le, a affiché une efficacité redoutable face au même concurrent il n'y a pas si longtemps...