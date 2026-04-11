Tunisie: Ligue 1/25e journée - ESS - Lancer le sprint final

A Béja pour garder son invincibilité, tout en pensant à l'épreuve de Coupe de Tunisie...

La série de 8 matchs d'affilée sans défaite de l'ESS ne doit pas occulter le plus important, l'équipe a du mal à gagner certains matchs. Donc, le test face à l'OB à Béja est primordial, au-delà du classement, afin de garder la dynamique positive pour une saison loin d'être finie. Cela passe par une confirmation, avec un résultat positif au Boujemâa Kmiti. Face à une formation béjaoise qui souffle le chaud et le froid, bataillant pour le maintien, l'ESS doit, au moins, confirmer son rang. Aujourd'hui, l'ESS se positionne plus que jamais en chasseur, pour viser au minimum la 4e place.

Laquelle place n'est pas qualificative pour la C3, sauf circonstances favorables, mais cela permettrait surtout d'enclencher une spirale de victoires et aller chercher la Coupe de Tunisie, un trophée qui échappe à l'Etoile depuis 2015. Les dernières prestations solides de l'équipe, la forme étincelante de Ben Hassen, intraitable sur sa ligne de but, de Maher Ben Sghaïer, retrouvé avec Nafkha, et du vétéran Kechrida qui apporte toute son expérience au service du groupe sont des facteurs d'une certaine réussite.

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La formation qui sera alignée par Nafkha comportera la plupart des joueurs clés de son dispositif tactique. Sur le plan technique, on parle d'un retour de Nizar Smichi contre Béja après une intervention chirurgicale bénigne. Avec ses atouts offensifs, hormis Chaâbani blessé et Dhaoui qui doit finaliser sa rupture définitive avec Al Ahly SC, l'ESS est armée pour vaincre l'OB dans son fief.

Le milieu offensif Oussama Abid, qui tarde à retrouver le niveau qu'on lui connaît, en sait quelque chose. Ce faisant, l'ESS doit aller au charbon face à un adversaire qui l'a déjà surprise à Sousse, à l'aller.

Onze à vocation offensive

Cet après-midi, l'Etoile aura un profil résolument offensif. A cet effet, le duo d'attaque Senghor-Anan va devoir percer, aidé juste derrière par Abid qui a signé un doublé face aux Cigognes, il y a un an à Medjez El Bab.

Finalement aussi, plus de peur que de mal pour Rayen Anen, après sa récente sortie sur blessure au mollet.

Sur le plan tactique, la forma- tion en 4-3-3 est la plus envisageable avec éventuellement l'ailier Smichi d'entrée de jeu. Globalement, ce sera un match où l'ESS va devoir chasser la mauvaise habitude d'une 1ère mi-temps poussive et laborieuse, pour rentrer plus rapidement dans le vif du sujet.

Formation probable

Ben Hassen-Naouali-Hnid- Omija-Dagdoug-Ben Choug- Abid-Gbo-Smichi-Senghor-Anan.