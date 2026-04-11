Tunisie: Ligue 1/25e journée - CAB - Au complet !

Les Cabistes effectuent un court, mais périlleux déplacement au Bardo.

Le CAB sait que les matches contre les Stadistes chez eux ne sont pas faciles, d'une manière générale, à négocier.

Seulement, depuis quelques semaines maintenant, les Cabistes multiplient les bons résultats et se retrouvent désormais au milieu du tableau, un classement qui les met dans une situation de sérénité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous progressons lentement mais sûrement. Le rendement de l'équipe s'améliore de match en match et le meilleur est à venir.

En réalité, nous avons toujours fait confiance aux joueurs. Seulement, ils avaient besoin de temps et, aujourd'hui, ils sont en train de le prouver sur le terrain », nous dit l'entraîneur-adjoint Fakhreddine Jaziri, expliquant ainsi ce regain de forme des Cabistes. Bien en jambes donc, ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin tout à l'heure contre les Bardolais.

Ils feront en sorte de frapper un bon coup pour deux raisons essentielles. D'abord, ils possèdent suffisamment d'arguments techniques qui leur per- mettent de faire plier n'importe quelle défense adverse et puis, ils ont une revanche à prendre. Faut-il rappeler que le ST l'a emporté à l'aller à... Bir Bouregba par 2 à 0 ?

Ils mettront ainsi les bouchées doubles pour ne pas rentrer bredouilles à Bizerte.

Dans un tel contexte, l'on est en droit de s'attendre à un match passionnant entre deux grandes écoles de football.

Retour des blessés...

Le staff technique disposera, cet après-midi, de pratiquement tout son effectif pour pouvoir aligner une formation gagnante.

Le latéral gauche Rhimi et le meneur de jeu Nourani, qui ont déclaré forfait en dernière minute pour cause de blessure lors du match contre l'ASS, le week-end passé, seront présents contre le ST.

Un renfort appréciable sur le flanc gauche de la défense et dans l'entre-jeu.

L'entraîneur reconduira, à n'en point douter, ceux qui se sont distingués le plus ces derniers temps sur le plan physique et au niveau de l'assimilation des automatismes. Et là, il a également un très grand choix ...

Formation probable

Maktouf- Guessmi- Rhimi- Allala- Doukali- Dridi- Fonseca- Nourani- Cissoko- Chihi- Momar Diop( Ayendi).