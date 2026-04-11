Tunisie: Diaspora - La FTTE appelle Kaïs Saïed à intervenir face à la hausse des prix des voyages estivaux

La Fédération des Travailleurs Tunisiens à l'Étranger (FTTE) a appelé le président de la République, Kaïs Saïed, à intervenir en faveur de la diaspora tunisienne à l'occasion de la période des retours estivaux, marquée chaque année par une forte demande de déplacements vers la Tunisie.

Dans une correspondance publiée sur sa page officielle Facebook, la FTTE a exprimé sa préoccupation face à la hausse jugée excessive des prix des billets d'avion ainsi que des traversées maritimes assurées par la Compagnie tunisienne de navigation. Selon l'organisation, cette situation représente une charge financière importante pour de nombreuses familles tunisiennes établies à l'étranger, en particulier durant les périodes de pointe estivales.

La Fédération estime que cette flambée des prix constitue un obstacle au droit des membres de la diaspora de rentrer au pays et de maintenir des liens familiaux réguliers, soulignant également un impact négatif sur l'attachement des générations nées à l'étranger à leur pays d'origine.

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Dans ce contexte, la FTTE appelle à la mise en place de tarifs réduits au profit des familles à faibles revenus, ainsi qu'à des réductions spécifiques pour les foyers de plus de cinq personnes. Elle propose également l'instauration de tarifs préférentiels pour les personnes en situation de handicap, des tarifs adaptés pour les retraités et des billets à prix réduit pour les étudiants.

L'organisation insiste également sur la nécessité de remédier aux retards récurrents des vols et des traversées maritimes, ainsi que d'améliorer la qualité des services, notamment en matière de gestion et de sécurité des bagages. Elle appelle en outre à renforcer la participation de la société civile tunisienne établie à l'étranger dans l'élaboration des programmes destinés à la diaspora.

La FTTE demande par ailleurs aux représentants diplomatiques et consulaires de la Tunisie à l'étranger, notamment les ambassadeurs, consuls et attachés sociaux, d'adopter une approche plus efficace et plus engagée dans l'accompagnement des membres de la communauté tunisienne.

Cette prise de position intervient alors que le directeur général de l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE), Helmi Tlili, avait annoncé en février 2026 la poursuite du soutien aux prix des billets au profit des Tunisiens résidant à l'étranger durant la saison estivale 2026, notamment pour les voyageurs utilisant les compagnies nationales Tunisair et la CTN, dans le cadre de mesures visant à faciliter leur retour dans de meilleures conditions.

Selon l'OTE, ces dispositifs s'inscrivent dans une politique de renforcement du rôle social de l'État et de soutien à la diaspora tunisienne, à travers des mécanismes d'accompagnement et des avantages spécifiques.