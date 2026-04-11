Maroc: Mise à jour - MAS-WAC à l'affiche

11 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Le Grand stade de Fès abritera, ce dimanche à 20 heures, le choc MAS-WAC, match en retard comptant pour la 12ème journée de la Botola Pro D1 de football.

Une confrontation qui ne manquera certainement pas de drainer un bon nombre de spectateurs des deux bords, surtout du côté des locaux, auteurs d'une mi-saison probante et qui aspirent à la boucler sur une bonne note en vue de conforter leur place en haut du tableau.

Le WAC qui a complètement raté ses deux précédents matches de mise à jour, défaite à l'extérieur contre le FUS et score de parité à domicile face au DHJ, est tenu plus que jamais à réagir afin que le calme regagne de nouveau la demeure.

Au classement provisoire, le WAC partage la 1ère place avec l'AS FAR et le Raja (30 pts), alors que le MAS est 4ème avec un total de 28 pts.

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