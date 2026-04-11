Maroc: SIAM 2026 - Une trentaine d'entreprises espagnoles exposent leurs innovations agricoles

10 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Trente et une entreprises espagnoles prendront part à la 18e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc (SIAM), prévue du 20 au 28 avril à Meknès, afin de présenter leurs solutions technologiques et innovations dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage.

Organisée par ICEX España Exportación e Inversiones, en collaboration avec le Bureau économique et commercial de l'ambassade d'Espagne à Casablanca, cette participation s'inscrit dans le cadre du pavillon officiel espagnol à ce rendez-vous annuel placé sous le thème «Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire», indique un communiqué de l'organisme.

Les entreprises participantes mettront en avant une large gamme de solutions couvrant les fertilisants, la génétique animale et végétale, les biotechnologies appliquées à la production agricole, les systèmes d'irrigation, les technologies de transformation alimentaire ainsi que le machinisme agricole, rapporte la MAP.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les exposants figurent notamment deux organisations de référence du secteur: RFEAGAS et AGRAGEX. La première fédère les associations d'éleveurs de bétail de race pure en Espagne et supervise les programmes d'amélioration génétique, tandis que la seconde regroupe plus d'une centaine de fabricants et exportateurs d'équipements agricoles.

Selon l'ICEX, la participation espagnole s'articulera autour de deux espaces d'exposition: le pavillon international (I2), d'une superficie de 500m², et le pavillon dédié au machinisme (M3), de 42m², destinés à valoriser les capacités technologiques et industrielles du pays.

Dans le cadre du SIAM, le Bureau économique et commercial de l'Espagne à Casablanca organisera, le 21 avril, une conférence intitulée «Innovations agronomiques et génétiques: l'Espagne, un référent pour l'agriculture et l'élevage de demain».

Cette rencontre mettra en lumière les avancées en matière de gestion de l'eau, de technologies de serre, de biotechnologies appliquées à la régénération des sols, ainsi que de systèmes innovants de conservation agricole. Le rôle de la génétique animale dans l'amélioration de la compétitivité du secteur de l'élevage sera également au coeur des échanges, conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.