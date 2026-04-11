Maroc: Vernissage de l'exposition 'From The Homeland' de l'artiste Noureddine Ouarhim

Le vernissage de l'exposition "From The Homeland/Oudarnegh", de l'artiste plasticien marocain Noureddine Ouarhim, a eu lieu jeudi soir à l'American arts center de Casablanca, en présence d'artistes, de critiques d'art et d'amateurs de création contemporaine.

Cette exposition individuelle, qui se poursuit jusqu'au 8 mai, présente une trentaine d'oeuvres explorant les thématiques de l'identité, de la mémoire et de l'appartenance, à travers l'utilisation de matériaux organiques et naturels tels que la terre, la chaux, les racines, le fusain et le charbon. Elle invite le visiteur à une immersion dans une véritable "géographie de l'âme", où la matière devient porteuse d'histoire et de sens.

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste plasticien Noureddine Ouarhim, originaire de la région de Haha dans la province d'Essaouira, a indiqué que le terme amazigh "Oudarnegh", signifiant "de nous" ou "nous appartient", constitue une réflexion sur l'appartenance et les racines dans un contexte où ces repères tendent à s'estomper, précisant que cette démarche s'inscrit dans la continuité de sa précédente exposition "Tighmi", qui faisait référence à la maison rurale, symbole du miroir de l'identité et de la mémoire collective.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné avoir privilégié dans ses oeuvres des éléments bruts et naturels, en particulier la chaux, étroitement liée à l'architecture traditionnelle des maisons dans les douars, notant que la superposition de ses couches symbolise la mémoire, l'histoire et l'âme des lieux.

Concernant les émotions suscitées par ses créations, l'artiste a exprimé son souhait d'inviter les visiteurs à un retour aux sources et à leurs origines, expliquant que l'utilisation de couleurs terreuses et d'éléments inspirés de la nature vise à recréer un sentiment d'appartenance et de connexion à la terre.

De son côté, la galeriste et curatrice de l'exposition, Selma Naguib, cofondatrice d'Art First Gallery, a relevé que ce premier solo show de Nourreddine Ouarhim à Casablanca offre une exploration profonde de la matière organique, du temps et de l'effacement, soulignant que les oeuvres de l'artiste, qui mêlent textures minérales, fibres végétales et portraits au fusain, proposent une narration puissante sur l'humain et son empreinte.

Mme Naguib a ajouté que la démarche artistique de Noureddine Ouarhim s'inscrit dans une véritable "archéologie de la mémoire", où chaque oeuvre témoigne d'un dialogue intime entre l'Homme et son environnement, faisant remarquer que l'artiste parvient à transformer des éléments simples et bruts en un langage plastique universel, capable de toucher le spectateur au-delà des frontières culturelles et géographiques.

Elle a également mis en avant la dualité entre la rigueur académique de la formation de l'artiste à l'Institut national des beaux-arts (INBA) de Tétouan et l'organicité de ses racines dans la province d'Essaouira, notant que cette complémentarité confère à son travail une profondeur esthétique et conceptuelle singulière.

"A travers cette exposition, le public est invité à une réflexion sensible sur la notion d'appartenance et sur la manière dont la terre, en tant que matrice originelle, façonne l'identité individuelle et collective", a-t-elle affirmé.

Né dans la région de Haha, Noureddine Ouarhim est diplômé de l'INBA de Tétouan. Sa pratique artistique interroge la relation profonde entre l'Homme nomade et son environnement, faisant de la transformation de la matière un langage visuel destiné à évoquer la mémoire enfouie dans la terre et à jeter un pont entre les êtres humains et leurs origines.