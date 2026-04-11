Cote d'Ivoire: Transport aérien ivoirien - L'atelier national prend fin sur une note d'optimisme

L'atelier national sur la compétitivité du secteur, organisé par la Direction générale du transport aérien (Dgta), a pris fin sur une note d'engagement et d'optimisme, le 10 avril 2026, dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), à Abidjan-Plateau.

À l'issue de deux jours de travaux intenses, les participants ont pu établir un diagnostic clair à travers une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. En effet, ils ont formulé une série de recommandations structurées autour de quatre axes majeurs.

Il s'agit des réformes fiscales et douanières, avec la mise en place d'un régime spécifique au transport aérien, l'allègement des charges, une meilleure application des textes existants et le renforcement de la coordination entre les administrations ; de la stimulation de la demande et de l'ouverture du marché, avec la promotion de la concurrence, notamment sur les vols domestiques, l'adaptation au modèle low cost et l'optimisation des coûts pour les opérateurs ;

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de la modernisation des infrastructures et de l'amélioration du service, avec l'extension des capacités aéroportuaires, la digitalisation des procédures, l'amélioration de la gestion des bagages et le renforcement de la sécurité ; ainsi que de la transition vers un modèle durable, nécessitant la promotion des investissements verts, le développement de l'expertise locale et la mise en place de mécanismes incitatifs pour accompagner la transition écologique du secteur.

Le directeur de cabinet, Dioman Coné, représentant le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a félicité les participants pour la qualité du travail accompli et leur engagement en faveur du développement de l'aviation ivoirienne.

Il a insisté sur la nécessité d'une action collective et coordonnée pour traduire ces recommandations en actions concrètes. Pour sa part, le ministère demeurera pleinement engagé aux côtés des acteurs du secteur, en vue de la mise en oeuvre effective des réformes proposées et de la levée des obstacles identifiés.

Dioman Coné a souhaité que les acquis de cet atelier se transforment en résultats tangibles au bénéfice des populations.

Le directeur général du transport aérien, Hamed Coulibaly Djibril, a exprimé sa gratitude à l'ensemble des participants pour leur mobilisation et la qualité de leurs contributions.

« Nous pouvons affirmer que les objectifs de cet atelier ont été atteints, au regard de la qualité des échanges et de la pertinence des recommandations formulées », s'est-il réjoui.