Afrique: MASA 2026 - Abidjan en scène, huit jours pour célébrer l'excellence artistique africaine

Abidjan s'apprête au rythme de la création artistique internationale à l'occasion de la 14e édition du Marché des Arts et du Spectacle Africain (MASA). Prévu du 11 au 18 avril 2026 au Palais de la Culture Bernard Binlin-Dadié, cet événement majeur s'annonce comme un véritable carrefour d'échanges culturels et professionnels.

Le coup d'envoi officiel sera donné ce samedi 11 avril à 18 heures, sur l'esplanade 1 de la grande scène du Palais de la Culture. Cette cérémonie inaugurale réunira autorités politiques, acteurs culturels et invités de marque autour de la célébration des arts vivants africains. Placée sous le haut patronage de Robert Beugré Mambé, elle bénéficie du co-parrainage de Patrick Achi et de Kandia Kamissoko Camara.

La cérémonie est présidée par Nialé Kaba, avec le parrainage de Mamadou Touré.

Organisée par le ministère de la Culture et de la Francophonie, en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie et le District autonome d'Abidjan, cette ouverture marque le début de huit jours de festivités intenses mêlant spectacles, rencontres et découvertes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Créé en 1993, le MASA s'est imposé comme une plateforme incontournable de promotion des arts vivants africains. Théâtre, danse, musique, humour, conte et cirque y trouvent un espace d'expression privilégié, offrant aux artistes une vitrine de premier plan sur la scène internationale.

Pour cette édition 2026, des centaines d'artistes, programmateurs et professionnels venus du monde entier convergent vers Abidjan, transformée pour l'occasion en un véritable laboratoire de créativité où se croisent traditions et modernité. Au-delà des spectacles, des ateliers, conférences et marchés professionnels permettront d'aborder les enjeux clés des industries culturelles africaines.

Avec le MASA 2026, la Côte d'Ivoire confirme son statut de hub culturel en Afrique de l'Ouest. Entre célébration artistique et opportunités économiques, Abidjan s'impose plus que jamais comme la capitale des arts vivants, le temps d'une semaine d'exception.