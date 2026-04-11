La Mutuelle générale des agents du ministère des Transports et des affaires maritimes (Muga-Mt) a tenu son Assemblée générale mixte les 9 et 10 avril 2026 à Yamoussoukro. Ce fut l'occasion la mutuelle de faire le point de la consolidation de sa vision sociale et solidaire. La rencontre a également été l'occasion de définir les priorités de l'exercice 2026. Au-delà du caractère protocolaire, cette Assemblée générale mixte s'est distinguée par la qualité des échanges et la pertinence des contributions. Les travaux, jugés fructueux par les participants, ont permis d'identifier des axes prioritaires pour l'année 2026.

Le Président de la mutuelle, Kéké Tapé Maxime, a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance : « Les travaux ont été fructueux. Nous remercions les participants pour leurs contributions enrichissantes. Pour les priorités de l'année 2026, nous envisageons de mettre à disposition des agents du ministère des Transports et des Affaires maritimes des cars, afin de leur permettre de se rendre au travail plus aisément ».

Présidant la cérémonie d'ouverture au nom du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Colonel-Major Brou Clément, inspecteur général du ministère, a salué les avancées significatives enregistrées par la mutuelle. Il a exhorté les mutualistes à poursuivre leurs efforts afin de faire de la Muga-Mt « un puissant instrument de solidarité, de fraternité et de mieux-être ».

S'inscrivant dans la vision du ministre Amadou Koné, Colonel-Major Brou Clément a rappelé l'ambition de son mandant de bâtir un véritable « ministère-famille », où cohésion sociale et esprit d'entraide constituent les piliers de l'action administrative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie a également enregistré la présence remarquée de plusieurs autorités administratives et politiques, notamment un représentant du préfet de région, le 2e adjoint au maire de Yamoussoukro, ainsi que diverses personnalités.

La célébration des mutualistes admis à faire valoir leurs droits à la retraite a constitué un moment fort de ce rendez-vous. Ces agents ont été honorés pour leurs années de service. Ils ont reçu des chèques ainsi que des diplômes d'honneur, symboles de reconnaissance et de gratitude de la mutuelle à leur égard.

Dans la même dynamique sociale, le président de la Muga-Mt, Kéké Tapé Maxime a procédé à la remise de motos à des mutualistes en situation de mobilité réduite, afin de faciliter leurs déplacements dans leurs localités respectives. Sur un total de dix motos prévues, cinq ont été remises à titre symbolique lors de la cérémonie.